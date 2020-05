Kouadio-Yves Dabila : Bruges, Genk ou la France ?

Ce n'est pas le défenseur le plus connu du championnat de Belgique, mais il a pourtant réussi à se faire une place au soleil, au point de devenir l'un des défenseurs les plus bankables du moment. Kouadio-Yves Dabila (actuellement prêté au Cercle Bruges par Lille) figure sur les tablettes du voisin du Club, mais aussi de Genk et de Zulte-Waregem. Sans parler de l'éventualité d'un retour en France, soit à Lille (son employeur), soit à Nantes ou à Brest.

Défenseur central ivoirien d'une taille honorable pour la position (1m83), Dabila a réussi à se distinguer dans un rôle difficile, au sein d'une équipe du Cercle Bruges qui aura joué sa survie jusqu'au bout. 21 matchs sur l'ensemble de la saison (19 au centre de la défense, 2 à droite), dont 4 avec le brassard de capitaine, et 1 but inscrit (à Malines, lors de la 4è journée).

Demi-finaliste de Coupe de France en 2017

Du haut de ses 23 ans, Dabila dispose déjà d'un beau vécu.

Trois ans passés au centre de formation de l'AS Monaco, une soixantaine de matchs disputés avec l’équipe réserve du club de la Principauté, et une heure disputée au Parc des Princes en demi-finale de la Coupe de France 2017 face au PSG.

Dabila a ensuite rejoint le LOSC pour y lancer sa carrière professionnelle et y disputer, au total, une petite trentaine de matchs.

Pour gagner du temps de jeu supplémentaire, il a été prêté au Cercle cette saison. Avec succès. Changera-t-il de vestiaire l'été prochain pour découvrir la Ligue des Champions avec le Club ou rentrera-t-il en France par la grande porte ? Actuellement, toutes les options sont ouvertes…