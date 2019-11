Kompany, Trebel et Sandler pourraient jouer à Ostende

J-2 pour le Sporting d’Anderlecht qui se déplace dimanche à Ostende. Un match, toujours spécial pour le Président Marc Coucke, ancien propriétaire du club côtier mais surtout car les Mauves doivent, plus que jamais, prendre des points s’ils ne veulent pas se retrouver dans l’impossibilité d’accrocher le top 6 en fin de saison régulière. Un match important pour lequel les Anderlechtois devraient pouvoir compter sur trois joueurs importants : Philippe Sandler, Adrien Trebel et Vincent Kompany.

Respectivement absents depuis la mi-octobre (pour Sandler et Trebel) et la mi-septembre (pour Kompany), les trois hommes se sont entraînés avec tout le groupe ces derniers jours et leur présence à Ostende ne fait presque plus aucun doute : "tout s’est bien passé aujourd’hui à l’entraînement. J’espère qu’ils n’auront pas de séquelles ce soir et puis il y a encore un entraînement demain. Mais si la séance de demain se passe comme aujourd’hui, c’est clair qu’ils entreront en ligne de compte pour jouer contre Ostende" a expliqué le coach Franky Vercauteren, en conférence de presse ce vendredi. En revanche, pas de certitude commencer le match, surtout avec la grosse semaine (Ostende puis Mouscron en Coupe jeudi et Charleroi dimanche) qui attend les Bruxellois : "les trois ont été absents longtemps et on tient compte de ça surtout avec trois matches en une semaine. On va devoir gérer cet aspect car c’est certain qu’ils ne pourront pas jouer trois fois nonante minutes."

Presque une semaine après un décevant 0-0 (le cinquième déjà cette saison pour le Sporting), l’entraîneur des Bruxellois a été interrogé sur ses solutions offensives après un match où le buteur du RSCA, Kemar Roofe a parfois semblé en difficulté. La possibilité de jouer avec un deuxième attaquant a été proposée ce à quoi Vercauteren a répondu énigmatiquement : "Tout est possible."

Autre point d’interrogation d’un secteur offensif qui peine actuellement, le rendement et la position de Yari Verschaeren : "Un joueur n’a pas de place. Il joue où l’équipe a besoin de lui." explique Franky Vercauteren. Avant de poursuivre, "mais c’est vrai que son niveau actuel ne correspond pas à ses qualités. Je ne vais pas dire que c’est logique mais que c’était à prévoir. Quand un joueur commence à faire souvent la différence, il est vu comme quelqu’un de haut niveau. Mais après, il doit confirmer, chaque semaine il faut prouver. Les attentes sont différentes tout d’un coup à cause des bonnes prestations. C’est une période moindre pour lui mais dans une carrière d’un joueur c’est normal surtout quand on est jeune. On met la barre plus haut, on attend beaucoup plus et parfois ça prend du temps pour retrouver ce niveau-là."