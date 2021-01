Kompany sur le manque de réalisme : "On va continuer à travailler et demain ça va rentrer"

Anderlecht n’a pu faire mieux que 0-0 contre Waasland-Beveren. Pourtant les hommes de Vincent Kompany se sont procuré un tas d’occasions, sans toutefois trouver le chemin du but.

"On savait qu’on allait pouvoir imposer notre jeu. Et on savait comment bloquer leurs points forts. On s’est créé énormément d’occasions, mais on touche le poteau et le gardien a fait un bon match. Il manque le dernier geste. Je ne suis pas satisfait du résultat, mais l’équipe a bien presté. On va continuer à travailler et demain ça rentre", a expliqué Vincent Kompany au micro d’Eleven.

►►► À lire aussi : Pro League : Anderlecht ne peut faire mieux qu’un match nul contre Waasland-Beveren

Pourtant, Anderlecht a eu les occasions. Mais face à un bloc bas, ce n’était pas évident. "Pourtant, on est fort en combinaison et ce n’est pas un problème pour nous. On a la capacité de le faire et on doit vouloir le faire. Je ne me plains pas, on va continuer et progresser pour que demain on puisse marquer ces buts", ajoute Kompany.

Un autre Mauve est venu s’exprimer ce vendredi soir. Anouar Ait El Hadj soulignait aussi le nombre d’occasions obtenues : "On s’est très bien battu. On savait qu’ils allaient jouer bas, mais on n’a pas eu de chance, car on a eu les occasions. Il ne nous manque que les buts et savoir tuer un match directement, mais je suis fier de mon équipe", conclu le milieu de terrain qui a trouvé le poteau par deux fois.

Avec ce 0-0, Anderlecht grimpe provisoirement à la 4e place avec 36 points alors que Waasland-Beveren reste 17e (21 pts).