Kompany sera désormais également capitaine d'Anderlecht

C'était l'une des fonctions qu'il refusait d'occuper jusque-là, Vincent Kompany a changé d'avis et sera désormais également capitaine d'Anderlecht. Une fonction qui vient s'ajouter à celle de joueur, bien entendu, mais aussi à celle de manager. Jusqu'ici, c'était le plus vieux joueur sur le terrain qui portait le brassard, sauf lui. Donc Zulj et Nasri l'ont porté chacun deux fois. Mais le bilan du club est peu convaincant, avec deux défaites et deux partages en quatre rencontres.

Le Diable décide donc de s'octroyer une casquette supplémentaire... Par cette démarche, il aimerait être considéré comme un joueur à 100% les jours de match. Il portera donc le brassard dès demain à Genk.

Une façon d'avoir encore un peu plus de responsabilités, d'assumer un peu plus encore les conséquences des défaites mauves mais aussi une manière de plus contrôler (encore un peu plus) le club.