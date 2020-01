Kompany répond aux supporters : "Aucun club n'est trop grand pour tomber"

Le 26 janvier prochain, Anderlecht affrontera le Cercle de Bruges en Pro League. Mais avant cela, Vincent Kompany s’est installé calmement dans un bureau du Sporting afin de répondre aux questions posées par les internautes sur les différents réseaux sociaux du club. Voici les trois extraits les plus marquants.

Est-ce qu’Anderlecht a besoin d’acheter un nouvel attaquant ?

“Tout dépend de ce qu’on veut voir. Si on regarde la progression d’Antoine Colassin, c’est facile de s’imaginer que si on ajoute encore quelqu’un, on bloque peut-être sa progression. De ce que les coachs et moi-même avons vu jusqu’à présent, c’est un joueur qui a un avenir au club. Soit on protège cet avenir ou soit on trouve une solution pour six mois. Mais en général, les leçons du passé montrent qu’il faut surtout prendre le temps, installer une philosophie de jeu et faire en sorte que ces jeunes progressent.”

Est-ce qu’il faut se concentrer sur les play-offs 2 au lieu des play-offs 1 ?

“Je ne veux pas parler de play-offs 1 ou de play-offs 2. L’objectif est de gagner tous les matches que l’on peut. Que l’on soit en play-offs 1 ou en play-offs 2, peu importe, on donnera l’expérience aux jeunes afin qu’ils progressent pour renforcer l’ossature de la saison prochaine.”

Est-ce qu’il faudra trois ans pour revenir dans le top 3 en Belgique ?

“Je pense qu’il faut bien analyser la situation et ne pas faire l’erreur de ne pas prendre en compte l’historique des dernières années. Il faut comprendre pourquoi on est dans cette situation et à quel point elle est dangereuse. Je fais souvent référence à Arsenal, Manchester United, l'AC Milan ou encore à Glasgow Rangers, qui est même descendu jusqu’en troisième division. Aucun club n’est trop grand pour tomber. En suivant un plan, on peut arriver à un Anderlecht qui sera au top pendant un an, deux, trois … voire dix ans, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C’est important de prendre de bonnes décisions et avoir de la patience.”