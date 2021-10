Kompany : "Pour jouer le haut de classement, il faudra augmenter notre niveau de concentration"

Le Sporting s’est largement imposé, 4-2, face au Beerschot dans le cadre de la 12e journée de Proleague. Les Mauves ont dû attendre les arrêts de jeu de la première période pour ouvrir le score.

Les Bruxellois ont trouvé à trois reprises le chemin des buts, avec trois buteurs différents, ce qui plaît à Vincent Kompany : "Ça reste une de nos forces cette saison. On a beaucoup de joueurs qui marquent, beaucoup de joueurs différents. Je ne voulais pas dépendre d’un joueur qui met 20, 25 buts. Parce que s’il se blesse, après on est handicapé".

►►► À lire aussi : Pro League - Union - Felice Mazzu : "Pour pouvoir rester dans cette première partie de classement, il faut être beaucoup plus réguliers"

►►► À lire aussi : Pro League – Standard – Arnaud Bodart : "Quand la confiance reviendra, on fera de belles choses"

Vincent Kompany a souligné la bonne prestation générale de son équipe, cela dit face à une faible équipe anversoise : "En première mi-temps je ne pense pas que le Beerschot ait tiré une fois au but. Mais on a une équipe qui sait défendre. On a joué contre al Gantoise, on a joué contre Bruges, on a joué contre le Standard. On a eu le calendrier le plus difficile peut-être et à chaque fois que l’équipe doit être solide elle a assez peu de problèmes à le faire".

Face au Beerschot, le Sporting a eu trop de moments de flottements, Kompany est conscient de ce souci récurrent : "Il y a plusieurs moments de relâchement, après le 2e but, le 3e et le 4e, il y a aussi eu un petit moment de relâchement. Et pour avoir nos chances d’être en haut dans le classement il faudra augmenter notre niveau de concentration".