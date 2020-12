Kompany : "On a montré sur le terrain ce que l'on travaille depuis longtemps"

Vincent Kompany va passer un bon réveillon de nouvel an. Le coach d’Anderlecht a apprécié la consistance de la prestation de ses joueurs face au Beerschot (2-0). Seul petit point négatif, le manque d’efficacité.

Après la victoire contre Genk, on avait parlé de "match référence", ce succès contre les Anversois est aussi a rangé parmi les prestations les plus abouties du Sporting de coach K. "Ce soir on a bien montré sur le terrain ce que l’on travaille depuis longtemps. C’est une équipe jeune qui progresse tout le temps", souligne Vincent Kompany.



Alors est-ce le meilleur match de la saison mauve ? "Peut-être, en tout cas c’était un bon match. Et le prochain doit être meilleur", insiste Hannes Delcroix. "On a bien commencé le match avec beaucoup d’intensité. On a gagné beaucoup de duels. On était là au 2e ballon et on a bien fait circuler la balle", se félicite encore le défenseur.



Une impression de maîtrise



Pressing haut, intensité, les Bruxellois ont laissé une bonne impression. "On travaille ça constamment. Ça fait partie des principes de jeu. Dans l’organisation, la communication les joueurs étaient très bons. En fin de match, j’avais l’impression qu’ils avaient tout sous contrôle. J’ai vu du beau football. On s’est créé beaucoup d’occasions (27 tirs mais seulement 6 cadrés), il faut en marquer un peu plus maintenant".



Chapeau au Beerschot



Le T1 du Sporting est heureux des progrès affichés, mais il "reste calme", conscient aussi de la préparation délicate de son adversaire du soir. "Je tire mon chapeau à Beerschot qui est venu disputer ce match dans des conditions difficiles (la moitié du noyau ne s’est pas entraînée cette semaine, ndlr). On doit jouer que la situation soit idéale ou pas."



Avec ou sans Tau en janvier ?



Reste le cas Percy Tau, dont le retour à Brighton semble se préciser. S’il a joué son dernier match avec Anderlecht, il a manqué beaucoup d’occasions. "Peut-être qu’il a gardé ses buts pour janvier et qu’il a décidé de rester", plaisante Kompany. "Je n’ai pas la réponse. Si cela doit se terminer, on ne retiendra que le positif".