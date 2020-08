Kompany : "On a beaucoup de talents et le talent ça prend du temps à se transformer en qualité"

Si Anderlecht s’est fait peur à Ostende et ne ramène finalement qu’un point de la côte, Vincent Kompany était satisfait de la réaction de son équipe, comme il nous l’a confirmé à notre micro : "C’est une prestation collective, avec de la passion et de l’envie. Il y a des erreurs individuelles qui ont mené aux deux buts et je pense que là-dessus, on a quand même encore un travail à faire. Mais à part ça, au niveau collectif, je ne peux rien dire à part être positif. Les joueurs ont tout donné et je vais le leur rendre. Pour avoir une équipe aussi jeune, être mené 2-0 et remonter le score, c’est bien. A 2-2, ils ont continué à aller de l’avant au lieu de se retrancher. Pour moi c’est plus facile à construire là-dessus."

Et le T1 d’Anderlecht de rajouter sur cette jeunesse : "S’il n’y avait pas de déchet, on gagne plus facilement. On enlève le penalty qui ne doit pas être sifflé, ça fait déjà une phase de déchet en moins. Et après il y a beaucoup de moments où l’on n’a pas choisi la bonne passe. Mais comme je dis, on a beaucoup de talents et le talent ça prend du temps à se transformer en qualité."

De la qualité, il y en a sur le terrain. Notamment Adrien Trebel, nommé homme du match. Un joueur indispensable pour Vincent Kompany en ce moment : "Le Trebel que j’ai vu aujourd’hui, est indispensable. C’est un des meilleurs joueurs du championnat belge. Encore plus pour notre équipe, on a besoin de foot et de personnalité."

Si Anderlecht n’a toujours pas perdu, le club ne compte que six points sur 12. Il faudra donc mettre plus de buts que son adversaire. Ça tombe bien, Anderlecht pourra compter sur un joueur en plus, Nmecha. "C’est un talent pur. Je ne sais pas l’expliquer. C’est quelqu’un qui peut réussir dans le championnat belge et on a besoin de tous nos joueurs. On doit protéger Dimata et Colassin qui reviennent de longues blessures. Et pour nous, ce n’est pas un luxe d’avoir trois attaquants et la forme va aussi décider lequel titulariser", conclu Vincent Kompany.

Au classement, Anderlecht (6 points) se hisse à la 5e place et Ostende (2 points) est 16.