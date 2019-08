Kompany : "Le jour où nous ne serons plus sur la bonne voie, je serai le premier à le dire"

S’il a comme d’habitude laissé le soin à Simon Davies de se rendre en conférence de presse, Vincent Kompany s’est exprimé avant le match face à Malines mais via les canaux officiels d’Anderlecht.



Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Vince The Prince réaffirme avec force sa foi dans son projet. Alternant entre l’Anglais, le Français et le Néerlandais, Kompany l’assure : "le Sporting va revenir".



Le joueur-manager reconnaît que tout est loin d’être parfait pour l’instant. Il attend toujours sa première victoire en championnat. "Le début a été difficile mais en même temps j’ai beaucoup appris et j’ai pris beaucoup de plaisir. J’ai pu façonner quelque chose avec ce large groupe sans bafouer les valeurs du club ou les miennes. Je sens que quelque chose de spécial se prépare. Je voulais surtout voir que notre jeune équipe, peut-être la plus jeune d’Europe, pouvait progresser rapidement et jouer de façon dominante. Qu’on était capable de garder le ballon et qu’on pouvait contrôler le match. A cet instant, avec une équipe jeune, c’est déjà assez bien réussi. Mais on cherche à avoir plus d’impact."



Ce jeune groupe a inévitablement des lacunes. "Des jeunes joueurs vont faire des erreurs. C’est prévisible. C’est normal. Ça fait partie de l’apprentissage et du développement. Ce qui m’intéresse aussi dans la jeunesse, c’est qu’ils n’ont peur de rien et envie de tout apprendre."



Kemar Roofe, Samir Nasri, Michel Vlap doivent apporter leur expérience et Kompany se dit "confiant pour l’avenir". L’ensemble doit encore être "perfectionné l’équipe" avant d’atteindre l’objectif, c’est-à-dire "obtenir des succès avec Anderlecht".



Le défenseur des Diables réclame de la patience. Ce qu’il veut construire prend du temps. "Si vous voulez imposer un style de jeu et que vous croyez en une certaine vision, alors il faut être extrême dans ce que vous voulez faire pour y parvenir. J’ai la chance de pouvoir compter sur le soutien total de la direction dans tout ce qu’on a entrepris. Nous devons continuer à travailler, nous sommes sur la bonne voie. Le jour où ça ne sera plus le cas, je serai le premier à le dire."



Le public se montre aussi clément avec ce nouveau projet. "Je n’ai jamais connu un groupe de supporter aussi positif et avec une envie aussi grande de voir l’équipe bien se comporter mais aussi de voir l’équipe se relever, de voir les couleurs se redorer. Ils ont presque un sentiment de revanche : 'ne vous inquiétez pas, tout le monde à bien rigoler mais Anderlecht va revenir' ", conclut-il.