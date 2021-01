Kompany : "Je demande intensité, humilité et une technique supérieure"

Anderlecht a pris ses premiers points de l'année en battant Charleroi 3-0 mardi dans le cadre de la 25e journée, la 22e effective, du championnat. Lukas Nmecha et Michel Vlap, sur penalties, et Francis Amuzu ont permis à Anderlecht de se hisser à la 3e place (35 points) et de dépasser Charleroi (33 points, 5e).

"On a très peu concédé. Un peu comme lors des 6-7 derniers matches. Je ne m’attendais pas à créer autant d’occasions. Ça prouve encore que les joueurs progressent. Le pressing intense ? On a fait ça aussi contre Eupen, OHL et le Beerschot. Les résultats n’ont parfois pas été à la hauteur des performances mais je reste calme car je vois que l’équipe progresse, que les joueurs commencent à comprendre ce que l’on attend d’eux", a précisé Vincent Kompany après la partie.

"J’aime tous mes joueurs mais quand il s’agit de faire l’équipe pour le match, je suis sans émotion. J’aime mes joueurs et je vais donner tout mon temps pour que tous les joueurs qui sont ici s’améliorent chaque jour. Certains joueurs arrivent, cela apporte de la concurrence. Je veux que les joueurs et le groupe soient heureux sinon on ne pourrait pas faire ce que l’on fait maintenant. Je leur demande de l’intensité, une certaine humilité, qu’ils travaillent dur et une technique supérieure à celle des autres équipes car ils jouent pour Anderlecht. Après, chaque joueur sait ce qu’il a à faire et c’est à eux de se battre pour leur place", a conclu l'entraineur mauve au micro d'Eleven.