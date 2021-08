Kompany : "J’ai moins de doute sur cette saison après le match d’aujourd’hui qu’après le premier match"

Anderlecht s’est incliné 0-1 sur la pelouse de Genk dans le cadre de la sixième journée de Pro League. Une défaite lors de laquelle les Mauves ont tout de même montré de belles choses comme l’a expliqué Vincent Kompany : "Je pense qu’on va étape par étape. J’ai moins de doute sur cette saison après le match d’aujourd’hui qu’après le premier match de la saison. Mais on ne prend pas le résultat qu’on mérite. On se crée énormément d’occasions, on est dangereux à chaque moment. On a une possession de balle qui nous amène chaque fois des situations dangereuses. On n’arrive pas juste en contre devant le but ou sur des longs ballons. On arrive sur toutes sortes de phases devant le but, les ballons en profondeurs, les combinaisons avec El Hadj et d’autres joueurs. Donc on a été dangereux mais à la fin ce sont les buts qui comptent. Et aujourd’hui c’est Genk qui dans une des dernières actions du match qui amène le but".

Le coach anderlechtois était satisfait de la prestation de ses troupes après l’élimination décevante de cette semaine en Conference League face à Vitesse : "Je ne vais pas mélanger les choses. Cette semaine elle est un peu assombrie par le résultat de jeudi. Mais je pense surtout qu’il faut regarder un match aujourd’hui dans le championnat belge qui compte 34 journées dans un match à l’extérieur comme l’équipe qui est pour moi la meilleure en Belgique actuellement. Je ne pense pas qu’on va encore souvent rater autant d’occasions. Ça nous donne pas mal de perspectives pour un championnat qui ne sera pas rempli de semaines comme ça. Ça nous donnera l’opportunité de réaliser une bonne série et de grimper au classement. On voit les résultats avec Bruges et l’Antwerp aujourd’hui, c’est un championnat imprévisible mais j’ai l’impression qu’on sera prêt au bon moment".

Après la trêve internationale, les Mauves recevront Malines pour tenter de renouer avec la victoire.

