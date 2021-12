Kompany : "Gagner n'est pas facile, mais cela doit redevenir une habitude à Anderlecht"

Après sa victoire à Charleroi samedi dernier (1-3) et sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique arrachée après une séance de tirs au but à Seraing (3-3, 3-4 aux t.a.b.), Anderlecht, qui vient de planter six buts en deux matches, peut aborder avec confiance son prochain match de championnat face à Zulte Waregem.

Vincent Kompany, qui s'est exprimé face à la presse ce vendredi après-midi, estime que le Sporting doit être capable d'enchaîner les victoires et de se fixer cet objectif, peu importe la manière de parvenir à ses fins.

"Gagner, on essaie tous de le faire, mais ce n’est pas facile !, a développé l'entraîneur du RSCA. Cela doit être une habitude à Anderlecht. Il faut cultiver la culture de la gagne, et pour l’instant, on n’y est pas encore du tout. Il n’y a pas que les grandes et belles victoires, c’est un objectif à atteindre. Chaque victoire peut être un déclic vers la suivante. Pour moi, on prépare ce match face à Zulte Waregem comme ceux contre Charleroi ou le Club de Bruges."

L'ancien Diable Rouge a également fait le point sur la situation de son attaquant Joshua Zirkzee, prêté par le Bayern Munich, qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets avec les Mauves en novembre.

"Il a l’air d’un homme, mais n'oublions pas qu'il n’a que vingt ans ! Il en est à vingt buts et assists confondus avec nous et l’équipe nationale (les U21 néerlandais, ndlr), c’est pas mal ! Avec les jeunes, il faut faire attention à leur forme. Pour l’instant, en ce qui le concerne, on ne peut pas parler de méforme. Il faut être patient."

Les Bruxellois occupent actuellement la sixième place du classement de la Pro League, à un point seulement de Malines et de Charleroi.