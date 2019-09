Kompany fête le succès face au Standard parmi les supporters et paie sa tournée

Vincent Kompany avait certainement rêvé d’un autre retour au Sporting. Le début de saison a été compliqué mais la victoire face au Standard (1-0) a forcément été accueillie avec enthousiasme. "Vince the Prince" a fêté ce succès dans le Café "Le but" avec les supporters. Un moment capté et posté sur Facebook par Nadja Van Hoof, une fan.



"Continuez à nous soutenir", demande Kompany en guise d’introduction. "Chaque jour, je travaille avec ces joueurs. Ils méritent votre soutien. Ils ont le cœur d’Anderlecht. Ils se donnent à fond. Ils ont cru dans nos principes. On n’a pas gagné tous les matches mais on a joué au football. Et si hier on n’a pas gagné tous les matches, demain on gagnera plus grâce à ça".



"J’avais beaucoup d’options à la fin de ma période à City. J’ai choisi de revenir avec le cœur. Ce n’était pas la décision la plus facile en termes de challenge. Mais je voulais le faire et je vais le faire avec le cœur. Et quoi qu’il se passe, comme vous êtes supporters, je suis supporter et je vais tout donner."



Un discours acclamé par les fans du Sporting présents. "On a battu le Standard ce soir, donc tournée générale pour moi", a conclu Kompany.