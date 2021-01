Kompany dernier défenseur Soulier d’Or : "J’étais un peu plus qu’un défenseur"

Soulier d'Or 2004 : Vincent Kompany - Pro League - 10/01/2015 26 janvier 2005. Inconnu 18 mois plus tôt, Vincent Kompany remporte le Soulier d'or 2004. Et de quelle manière! Il devance son dauphin de plus de 400 points, un record. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle récompense un défenseur, poste qui n'avait plus été mis à l'honneur au Soulier d'Or depuis 1992 et Philippe Albert. Ultra-favori avant la soirée, Kompany a simplement fait l'unanimité, aussi bien chez les jurés de la presse audiovisuelle, chez les entraîneurs ou les journalistes de la presse écrite. Il profite aussi du départ de Luigi Pieroni pour Auxerre en juin 2004. Le Liégeois, deuxième au classement final, n'ayant pas engrangé de point au deuxième tour.