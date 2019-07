Kompany déçu mais fier: "Pour moi, le maillot d'Anderlecht c'est l'équivalent du maillot du Real ou du Barça"

Vincent Kompany était un peu "l’attraction" du jour du côté d’Anderlecht. Les supporters lui ont fait un joli accueil, avec d’impressionnants tifos et nombreux étaient ceux qui se sont rappelés de jolis souvenirs de Vince The Prince. Il était extrêmement lucide sur la rencontre, et bien qu’il avoue être "dégoûté" d’avoir perdu pour la première fois depuis longtemps, il a confiance en l’avenir.

"Pour moi, l’analyse est simple aujourd’hui. Si on met le deuxième but, on est à deux doigts du football champagne. Le public commençait déjà un peu à prendre plaisir. Les joueurs aussi… A partir du moment où le but est annulé, il y a eu un petit manque de concentration de la part d’une équipe très jeune face à une équipe avec du métier. Même si aujourd’hui on était capable de marquer beaucoup plus de goals, on a senti aussi qu’une équipe avec du métier était capable de nous faire mal. Mais c’était prévisible."

Le joueur endosse un rôle paternaliste : "J’utiliserai les images et les actions de ce match pour les aider à faire un pas en avant. C’est mon rôle, je suis là aussi pour les protéger de ce qui ne va pas bien, et leur donner l’occasion d’être eux-mêmes et de s’amuser sur le terrain. C’est ce que je voulais voir et je pense qu’ils se sont un peu crispés en deuxième mi-temps. Mais il n’y a aucun reproche à faire, ils apprennent. Ils seront meilleurs au prochain match."

Si on vous avait dit, il y a dix ans, que vous termineriez votre carrière avec les U21 d’Anderlecht… "C’est à peu près ça… (rires) Ils sont compétitifs, mais il y a encore des choses à travailler. C’est normal. À cet âge-là, que sait-on ? C’est à moi de les aider. On n’a pas le choix. Soit on décide d’aller à fond dans une voie dans laquelle on arrivera plus loin à terme. On va continuer à leur donner des opportunités, pour faire en sorte qu’ils apprennent rapidement. Moi je suis là pour faire en sorte qu’ils ne ressentent pas la pression et qu’ils puissent se libérer."

Le mercato n’est pas fini. "Je ne sais pas. On a toujours l’obligation de rechercher, de voir si on ne peut pas améliorer l’effectif. Je pense que dans chaque club, surtout du niveau d’Anderlecht, on est obligé de rechercher. De là à dire ce qui va bouger ou pas, en tout cas je peux vous dire qu’on fera confiance aux jeunes qui ont quand même donné beaucoup au public aujourd’hui. Finalement aussi au football belge. On arrivera, tôt ou tard, à faire en sorte que cette équipe, avec ces jeunes-là des résultats et des bonnes prestations."

Ça faisait 4929 jours que vous n’aviez plus porté le maillot des Mauves, quelles sont vos sensations : "Je croyais qu’on allait parler de ma dernière défaite… Ça fait très longtemps que je n’avais plus perdu. Par rapport à ça je suis vraiment dégoûté. Pour moi porter ce maillot, c’est plus qu’une fierté. Je veux que les autres le ressentent aussi. Je suis sûr qu’à la fin de leur carrière ils ressentiront à quel point cette étape était importante pour eux. Pour moi, c’est l’équivalent du maillot du Real ou du Barça. C’est un maillot qui représente énormément. Je veux transmettre cette valeur aussi à mes joueurs."