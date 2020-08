Kompany avant Mouscron: "Je ne suis pas stressé mais je sais que j'ai encore tout à prouver"

Vincent Kompany va faire ses grands débuts en tant que T1 du Sporting d’Anderlecht dimanche face à Mouscron. L’ancien capitaine des Diables rouges s’est exprimé à deux jours de ce premier duel ce vendredi en conférence de presse. "Il n’y a pas de stress particulier. Je n’étais déjà pas stressé quand j’étais joueur. Ici, ce qui m’aide, c’est que je me suis énormément préparé. Tout a été examiné étape par étape. Je me sens confiant tout en sachant que le football est un jeu imprévisible."

Kompany – qui a révélé que la décision de prendre le poste de T1 avait été prise avant le match contre Saint-Trond – est content que la hiérarchie ait été clarifiée au sein du staff. "Je peux désormais me concentrer sur cette nouvelle étape où je suis finalement dans la même situation que quand j’avais 17 ans à Anderlecht. J’ai tout à prouver. C’est le genre de choses qui me motivent. Je viens de rien et je n’ai pas grand-chose à perdre."

Le Bruxellois a ensuite évoqué le type de football qu’il souhaitait développer en prenant le soin de réfuter tout parallélisme avec Manchester City. "Le football que je veux amener c’est une version moderne de ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans déjà à Anderlecht. On a une identité, on a une histoire et des joueurs talentueux qui nous rapprochent de ce modèle de jeu. Tout cela ne sont que des paroles à ce stade. Le plus important, c’est le montrer sur le terrain."

Kompany a aussi répondu aux questions plus spécifiques sur certains joueurs en commençant par Adrien Trebel. "Il a fait un bon match contre Saint-Trond. Il est soutenu par moi et par l'ensemble du staff. On sait que la situation est particulière mais au final, on analyse tout simplement quels sont les meilleurs joueurs pour aider l'équipe. D'autres joueurs qui avaient fait une bonne préparation, n'ont pas joué contre Saint-Trond et entrent en ligne de compte. Je veux garder une grande compétitivité au sein du groupe. "

Le T1 mauve a également parlé de la nouvelle recrue Lukas Nmecha. "C'était un des joueurs les plus talentueux dans l'académie à Manchester City. Malheureusement, il a été victime de ses choix et il n'a jamais vraiment joué à sa position les deux dernières années. Je pense qu'il nous permet d'ajouter de la qualité à l'équipe. Il est en forme, tous les tests physiques sont à niveau. Il n'a pas eu de temps de jeu depuis quelques semaines. Il manque donc un peu de rythme et il faudra une intégration progressive. Un peu comme pour Tau et Bundu."

En fin de conférence de presse, Kompany s'est dit très touché par l'hommage de Romelu Lukaku face au Shakhtar Donetsk et l'a érigé en exemple pour les jeunes du club.