Kompany au RSCA : les suiveurs balancent entre séduction et scepticisme

Kompany à Anderlecht, ce n’est pas juste le transfert rêvé des supporters, mais aussi un gros coup médiatique orchestré en deux temps : d’abord l’annonce (le jour même du dernier match des Play-Offs), ensuite la présentation, hier, sur le synthétique de Neerpede. Le projet peut-il fonctionner ? Au sein des suiveurs habituels du club, il semble difficile de se prononcer.

Optimisme, pessimisme ou scepticisme ? Aucun sentiment ne prédomine vraiment jusqu’ici, mais l’engagement et l’implication de Vincent Kompany lors de sa présentation officielle ont fait forte impression.

Frédéric Bleus, du journal L’Avenir, attend de voir : "Je veux voir ce que cela va donner. A la base, ça me laisse l’impression que Vincent Kompany (dont le contrat court sur 3 ans) va profiter de ses deux premières années pour déterminer ce qu’il veut faire comme entraîneur. Peut-être considère-t-il Anderlecht comme un tremplin pour le futur, une sorte de laboratoire personnel pour plus tard. Pour les jeunes joueurs d’Anderlecht, c’est tout bénéfice. Ils vont énormément apprendre à ses côtés. Il ne faudra sans doute pas tirer de bilan après 3 mois, d’autant plus qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe cette saison. Je pense qu’il faudra attendre la trêve hivernale pour une première évaluation valable."

Stéphane Vande Velde (Le Soir) se montre, lui, plus optimiste à l’issue de la conférence de presse qu’avant : "Vincent Kompany est quelqu’un qui sait parler et argumenter. Il a levé le voile sur certaines choses. On sent qu’il est animé d’une foi, d’une confiance et d’une certaine humilité malgré tout, ce dont on aurait pu douter vu sa double casquette et le fait qu’il fasse venir des personnes qui émargent à son clan. On sent qu’il veut apprendre, qu’il est réceptif, et qu’il veut surtout remettre le club à sa vraie place. Il doit encore achever de me convaincre, mais on sent que lui, il est déjà convaincu et qu’il a un plan."

Une double casquette lourde à porter ?

Au-delà du retour de Kompany en tant que tel, c’est évidemment le cumul de fonctions qui pose le plus de questions. Joueur-manager (Kompany privilégie ce terme, dans son acception anglaise, plutôt que celui d’entraîneur, plus restrictif), c’est assez inédit à ce niveau.

Christophe Franken, spécialiste d’Anderlecht pour La Dernière Heure, évoque plusieurs cas de figure : "Je ne lui souhaite pas, mais imaginons que Kompany se blesse et doive aller se soigner trois mois chez Lieven Maesschalck, comment va-t-il pouvoir exercer son rôle de manager au quotidien ? René Weiler, dernier coach champion avec Anderlecht m’a confié que cela pouvait réussir, mais que Kompany risquait aussi de perdre en crédibilité. Imaginons une défaite d’Anderlecht 0-1, sur une erreur de Vincent Kompany. Aussi éminent soit-il, dans le vestiaire, il lui sera un peu difficile de critiquer les autres. Il faudra donc voir au quotidien, mais sa seule aura peut aussi aider à compenser pas mal de choses…"

Kompany et Coucke : possible ?

Deux personnalités aussi fortes, aussi influentes et aussi directives peuvent-elles coexister et cohabiter au sein d’un même projet ? C’est l’une des autres grandes interrogations entourant ce retour de Kompany en Belgique. On l’a vu hier, en profitant de la conférence de presse organisée autour de son joueur-manager pour détailler ses projets pour la RSCA Academy, Marc Coucke a exploité la vitrine offerte avec sa gouaille habituelle (et en prenant même le soin d’inclure une note "humoristique", lorsqu’un certain Jean-Pierre Vanoverschelde de Dixmude s’est levé pour poser une question à Kompany. Au départ, Jean-Pierre Vanoverschelde n’était rien d’autre que le nom de code utilisé par le RSCA pour sceller le dossier Kompany en toute discrétion…).

On imagine mal l’un devoir s’effacer pour l’autre. Pour Stéphane Vande Velde (Le Soir), il ne pourra y avoir qu’un seul patron : "On a déjà vu, lors de cette seule conférence de presse, que chacun gardait sa forte personnalité. Il y a eu le moment Marc Coucke et le moment Vincent Kompany. Je pense que les deux vont vouloir exister dans le projet, et que si ça marche, les deux vont vouloir tirer la couverture à eux. Une couverture qu’ils devront donc apprendre à partager. Sinon, un des deux devra se retirer, et dans ce cas-là, je pense que le patron reste quand même Marc Coucke…"