Kompany après Seraing-Anderlecht : "On va utiliser ce match comme point de référence"

Après une victoire écrasante d’Anderlecht face à Seraing lors de cette 18ème journée de Pro League, Vincent Kompany, coach des Mauves, s’est montré satisfait. Aux portes du top 4, les Mauves enchaînent les victoires puisque c’est la quatrième consécutive.

"On a eu le match de Coupe pour se préparer à celui-ci, on l’a bien approché. Je suis satisfait parce que ça a été fait avec la manière, avec discipline et avec envie" estime le coach qui n’oublie quand même pas les capacités de son adversaire du soir, malgré sa petite forme : "Seraing est un adversaire qui est en forme dans sa saison, je pense qu’on a pu éliminer le danger qu’était Seraing. Pour les joueurs c’est aussi un bon exemple de ce qu’il faut faire tout au long de la saison. Ce sera un bon match à analyser pour la suite."

Cette soirée marque aussi la troisième victoire consécutive dans le championnat (quatre en comptant la Coupe) mais "Peu importe la situation du club, on pense déjà au prochain match et on ne veut pas regarder en arrière mais continuer à travailler de cette manière. On pense à Saint-Trond mardi. Ça fait quatre fois que je reste calme donc je vais rester calme mais on ne gagne pas par hasard. Je n’y crois pas au hasard pour les victoires, c’est du travail, de la préparation et une équipe qui commence à s’entendre. On prend le match d'aujourd'hui comme point de référence" explique Vincent Kompany.

Le coach se félicite du match "On est resté calme et professionnel mais aussi offensivement toujours dangereux. Pas de but encaissé mais peu d’occasions concédées, une performance complète c’est ce que je voulais parce qu’après je peux leur expliquer comment nous avons travaillé vers ce match et pourquoi c’est important de faire attention à tous les détails et de se mettre en valeur. Aujourd’hui ils sont récompensés aussi, ils ont marqué 5 buts, ils auraient pu marquer encore plus mais ils ont fait ce qu’il fallait. Pour moi c’est capital qu’on garde cette attitude et j’espère le niveau aussi."