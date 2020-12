Kompany après le succès contre Genk : "Désolé mais je vais exiger encore plus de vous"

Anderlecht n’a pas seulement renoué avec la victoire pour la première fois depuis un mois, il a aussi mis fin à la série de sept succès du Racing Genk. Et pourtant Vincent Kompany en veut plus.



Dans une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, on peut découvrir le discours tenu par le coach du Sporting à ses joueurs dans le vestiaire. "Merci et désolé", entame-t-il.



"Merci pour votre performance de ce soir au nom des fans. Vous leur avez donné une raison de plus de croire en vous. Désolé… parce que je vais exiger encore beaucoup plus de vous (traduction édulcorée, ndlr)".



Anderlecht est remonté provisoirement à la quatrième place de la Pro League.