Kompany après le partage d'Anderlecht contre Mouscron: "cinq minutes naïves en fin de match"

Vincent Kompany est revenu sur le partage entre Anderlecht et Mouscron lors de cette troisième journée de championnat. "On était bien dans le match, plutôt bon dans le pressing, mais on s'est créé trop peu d'occasions", a-t-il déclaré. "On doit apprendre de ce genre de matchs. Celui contre Malines, on aurait pu le perdre, aujourd'hui, nous devions gagner. On a une équipe très jeune mais aujourd'hui, on a été trop naïf en fin de match"

"On a joué en-dessous notre niveau, sinon on aurait réussi à marquer le deuxième qui aurait tué le match, il faudra que les garçons utilisent ce résultat comme une motivation supplémentaire pour le match de la semaine prochaine", qui aura lieu à Ostende vendredi soir.

A propos de la faute d'Adrien Trebel dont on parle beaucoup ce soir, Kompany reconnaît: "J'ai revu la faute et je peux dire que ç'aurait pu être une carte rouge. Mais Trebel n'a jamais eu l'intention de blesser l'adversaire."