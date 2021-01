Vincent Kompany était forcément un peu contrarié après le partage d’Anderlecht à Mouscron. Pourtant ses hommes auraient pu s’incliner, ils ont sauvé les meubles à la 94e en convertissant un penalty. Mais le coach était surtout embêté par la manière dont les Anderlechtois ont offert le premier but à Mouscron.

Mais que retenir de ce match ? "Anderlecht qui marque à la dernière minute plutôt que d’encaisser à la dernière minute. Pour le reste, rien ne m’a surpris dans le match. Je savais que ça allait être difficile, je savais que ça allait être plus une bataille que lors des rencontres précédentes. Je ne peux pas reprocher un manque d’engagement à mon équipe, elle a fait face à une équipe physiquement assez forte. Ce qui me dérange, c’est la manière dont on encaisse ce but."

Il explique : "Si on arrive à faire en sorte que l’adversaire se crée très peu d’occasions, voire aucune, il ne faut certainement pas leur en donner. Je pense qu’on leur a servi sur un plateau. Ça me dérange un petit peu parce que je savais que le match allait être serré. À part ça, la physionomie du match était assez prévisible avec les conditions. Mais on n’allait pas s’en plaindre, je les avais prévenus aussi."

Les montées des Dimata, Trebel, Bruun Larsen ont fait du bien : "J’espère que ce sera notre force vers l’arrivée finale, dans les dix derniers matches. Je crois que si on met tous les noms sur un tableau, on commence à avoir une équipe de plus en plus solide. Malgré l’âge de l’équipe. Mais il ne faut pas oublier que chacun en est à un stade différent. Adrien revient à peine après trois/quatre mois. Larsen n’a pas joué régulièrement pendant un an. Ce sont tous des joueurs que nous avons maintenant à disposition. C’est à nous de faire en sorte qu’ils s’intègrent le plus rapidement possible. Mais ils ont déjà montré de bonnes choses aujourd’hui."

Anderlecht est jusque-là, la moins bonne équipe à l’extérieur : "Je n’analyse pas trop ça maintenant. Ça ne sert à rien, la saison n’est pas encore terminée. On peut toujours gagner tous les matches qui nous restent à l’extérieur aussi. Moi je prépare l’équipe du mieux que je peux. C’est comme ça que l’on abordera le prochain match aussi."