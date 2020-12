Kompany après la victoire d'Anderlecht : "On devait gagner pour Yari"

Anderlecht s’est imposé avec la manière face à Genk ce vendredi soir en ouverture de la 16e journée du championnat de Belgique (1-0). Vincent Kompany, l’entraîneur des Mauves, s’est montré satisfait à l’interview d’après match, mais veut néanmoins rester humble.

"Ce qui m’a plu aujourd’hui c’est l’intensité de mes joueurs. Je veux rester humble dans cette victoire car on n’a pas fait un match parfait mais on avait une attitude parfaite, ce n’est pas la même chose. J’ai remercié mes joueurs pour la performance, et je me suis également excusé auprès d’eux car après cette victoire, je vais les pousser encore plus", dit-il en souriant, "Il n’y a qu’un match, celui face au Beerschot, où on n’a pas montré une bonne attitude. Depuis, je ne peux rien leur reprocher. Ils jouent avec envie et intensité à chaque rencontre".

>> A LIRE AUSSI : Dessers : "Anderlecht est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes tactiquement"

Si le Sporting d’Anderlecht l’a emporté, il aurait pu néanmoins inscrire plus de buts : "Je le dis toujours, mais pour moi, on est l’équipe du championnat avec la plus grosse marge de progression. On travaille tous les jours pour faire progresser les joueurs le plus rapidement possible".

L’apport de Luc Nilis en semaine a visiblement porté ses fruits, mais on a appris aujourd’hui que l’ancien attaquant anderlechtois ne prolongera pas son aventure à Neerpede : "On a vraiment apprécié la présence de Luc. Je garde une relation chaleureuse avec lui. J’étais occupé à préparer le match donc je ne sais pas vous dire comment ça s’est fini. Mais les qualités de Luc Nilis sont claires. Il a une bonne vista pour les phases arrêtées particulièrement. Notamment pour la technique de frappe mais aussi les courses dans le rectangle".

Seul point noir de la rencontre, la blessure de Yari Verschaeren en première période : "A la mi-temps j’ai dit à l’équipe qu’on devait gagner pour Yari. Il avait mal, c’était triste à voir. Il reviendra plus fort".