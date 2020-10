Kompany après Courtrai : "Pas parfait mais une très bonne performance"

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé logiquement face à Courtrai vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Pro League. Toujours très exigeant dans ses discours d'après-match, Vincent Kompany a voulu mettre en évidence l’attitude positive dès siens dès l’entame de la rencontre.

"On a tout de suite pris la possession du ballon dans cette rencontre. Et c’est assez simple avec nous : quand on a le ballon, on marque et quand on laisse la possession aux autres, on a plus de difficultés", a-t-il réagi au micro d’Eleven Sports.

"Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions aujourd’hui. Ce n’était certainement pas le match parfait de notre part mais c’était une très bonne prestation chez une équipe comme Courtrai", a-t-il ajouté.

S’il a marqué à trois reprises, Anderlecht aurait pu encaisser plus d’un but mais a pu compter sur la maladresse de Courtrai. "Avons-nous concédé trop d’occasions à notre adversaire ? Je veux toujours que mon équipe ne concède aucune frappe, aucun centre et qu’elle marque à chaque occasion", a répondu Kompany qui s’est emporté en fin de match après la concession du penalty très discutable pour une intervention de Cullen.

"J’étais fâché, je me suis excusé auprès de l’arbitre. Il n’y a pas si longtemps, je jouais dans un des championnats les plus physiques. J’ai ma vision par rapport au football, j’aimerais que l’on laisse plus jouer mais bon ce n’est pas ce qui a décidé le match", a-t-il tempéré après la rencontre lorsque la tension est retombée.