Kompany absent de la feuille de match contre Audenarde

Vincent Kompany a choisi de ne pas multiplier les rôles pour le premier match de la saison du Sporting. Le joueur-manager ne figure pas dans la liste des joueurs qui affronteront Audenarde.



Compte tenu de l'absence de nombreux cadres et notamment des internationaux, le groupe du jour est très jeune.



Frank Boeckx, Pieter Gerkens, Isaac Kiese Thelin et Adrien Trebel encadrent la jeune garde mauve. Sidney Sam, ancien international allemand (5 sélections), tentera de convaincre qu'il peut apporter un plus à cette équipe. Le médian de 31 ans, ex-équipier de Vince The Prince, est actuellement en test à Neerpede.