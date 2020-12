Koeman "impressionné" par les statistiques de Messi, à un but d'égaler Pelé

L'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a encensé mardi son capitaine argentin Lionel Messi, à un but d'égaler le record de Pelé du plus grand nombre de buts marqués dans un seul club (643 avec Santos).

"Ces chiffres sont impressionnants, on n'aura jamais un joueur aussi efficace dans ce club. C'est pour ça que c'est le N.1", a relevé Koeman mardi en conférence de presse, avant le match du FC Barcelone contre le leader de Liga, la Real Sociedad, mercredi (21h00) en match avancé de la 19e journée.

"On a vu l'autre jour que l'équipe est encore très dépendante de Leo", a ajouté le technicien néerlandais, se référant au but du 1-0 marqué par l'Argentin pour arracher une victoire contre le relégable Levante dimanche en championnat.

"Ce qu'il a fait pour ce club, c'est incroyable", a insisté Koeman au sujet de Messi, à un petit but d'égaler le record du "Roi Pelé" et ses 643 réalisations sous le maillot de Santos entre 1956 et 1974.

La superstar argentine pourra égaler ce record mercredi lors d'un match de gala face au leader, alors que le Barça a été revigoré par le court succès contre Levante (1-0).

>>> A LIRE AUSSI : France Football dévoile sa "Ballon d'Or Dream Team" : Maradona et Messi aux côtés "des Ronaldo"

>>> A LIRE AUSSI : Cristiano Ronaldo roi des tireurs de penalties, Lewandowski chirurgical, Hazard excellent

"Ce résultat positif a été très important, l'attitude de l'équipe a été très bonne, et ces trois points nous offrent plus de sérénité pour aborder le match de demain (mercredi)", a souligné Koeman.

Le Barça est actuellement 8e de Liga à neuf points du leader basque.

"De manière générale, on ne peut pas être content de notre trajectoire en championnat, on a perdu des matches que l'on n'avait pas le droit de perdre. On doit être plus régulier", a appuyé le technicien, qui a aussi regretté que le calendrier serré ne leur permette pas de s'entraîner davantage pour corriger certains défauts.

"On connaît notre situation, il nous reste deux gros matches (contre la Real Sociedad, et Valence, samedi), et on doit les gagner. Ce sera contre deux grosses équipes mais on devra montrer de la personnalité", a ajouté Koeman.