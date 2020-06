L'incroyable raté de Musona contre Mouscron - Mouscron - Lokeren - 23/02/2019 Il y a des matches durant lesquels la balle ne veut pas rentrer dans le but... Selon la croyance de certains footballeurs et autres sportifs, il y a des jours sans. C'est sans doute ce qu'a du penser Knowledge Musona de son match ce samedi face à Mouscron. Alors qu'il avait l'occasion d'égaliser sur pénalty contre Mouscron, le joueur de Lokeren a complètement râté son tir, l'envoyant bien au-dessus du but de Jean Butez. Quelques minutes plus tard, le Zimbabwéen se trouvait de nouveau devant le but, esseulé, les cages ouvertes devant lui mais, manquant de précision de de lucidité, il a envoyé la balle sur le poteau. Le joueur a donc raté par deux fois en quelques minutes l'occasion de rendre un petit espoir aux siens dans l'optique du maintien... Il y a des soirs comme ça...