Kevin Wimmer prêté à Mouscron pour une saison

L'Excel a attiré le défenseur international autrichien Kevin Wimmer. Le gaucher de 26 ans, formé au LASK Linz, a ensuite évolué en Bundesliga et en Premier League. Il est prêté pour une saison à Mouscron par Stoke City.



Avec 50 rencontres en Allemagne (Cologne, Hanovre) et plus de 30 apparitions sur les pelouses anglaises (Tottenham, Stoke), il va apporter une belle dose d'expérience aux Hurlus. Il compte également 9 sélections avec l'Autriche.