Kevin Mirallas : "S'il n'y a pas d'offre du Standard, je ne peux pas y aller moi-même"

C'est forcément l'une des bonnes surprises de ce mercato estival : voir Kevin Mirallas revenir en Belgique et réaliser son baptême du feu sous le maillot de l'Antwerp. Ce dimanche soir, le Diable rouge a pu disputer 45 minutes sous ses nouvelles couleurs. Malheureusement pour lui, son retour s'est soldé par une douloureuse défaite : "On était venu chercher la victoire, malheureusement ce soir on repart avec zéro point. Cela fait mal parce qu'on a de grands objectifs cette saison mais bon voilà il reste encore énormément de matches donc on va profiter de la trêve internationale, se reposer et bien travailler ensuite pour faire un bon résultat à Anderlecht." a-t-il expliqué au micro de Proximus.

Une défaite qui fait suite à la désillusion européenne vécue jeudi dernier contre l'AZ Alkmaar qui, semble-t-il, a laissé des traces : "L'équipe a déjà joué énormément de matches. Jeudi ils ont disputé des prolongations, ça a été dur, et puis le résultat final a été décevant, il a fallu récupérer et venir ici deux jours plus tard, ce n'est jamais facile. Aujourd'hui, on a senti une équipe fatiguée."

Du côté des observateurs, l'arrivée de Mirallas au Bosuil a suscité des interrogations. Beaucoup le voyaient plutôt parapher un contrat avec le Standard, son club formateur. Le joueur a expliqué son choix après la rencontre et mis les choses à plat : "L'Antwerp est une équipe qui me suit déjà depuis plusieurs mois. J'ai attendu, j'ai attendu et puis...euh...je n'ai jamais caché que le Standard c'était mon club mais s'il n'y a pas d'offre, je ne peux pas y aller moi-même. Après avoir beaucoup parlé avec le coach et le président, je me suis dit que venir à l'Antwerp allait être parfait pour moi et tout de suite l'accueil des supporters a été super."