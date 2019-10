Kevin Mirallas : "Le Standard est mon club de cœur… mais je ne lui dois rien"

Petite devinette : dans cet Antwerp-Standard de dimanche, sorte de derby Standard B versus Standard A, qui peut exciper du plus grand bagage rouche ? Réponse : les… ex-Standardmen de l’Antwerp !

Sinan Bolat a joué 131 matches pour le Standard, Daniel Opare 119, Dino Arslanagic 102, Steven Defour 165, er Dieumerci Mbokani 114. Même Alexis de Sart (qui a joué 9 ans en jeunes à Liège) compte… 1 cap en équipe première rouche. Si on ajoute les 75 capes de Vedran Runje, l’actuel coach des gardiens de l’Antwerp, tous ces anciens cumulent… 707 matches avec le blason de Sclessin.

Et on ne vous parle même pas des deux saisons passées à Liège par le coach Laszlo Bölöni, celles comptabilisées par le team-manager Frédéric Leidgens… ni bien évidemment celles du grand patron Lucien D’Onofrio.

Kevin Mirallas, ce néophyte...

Et au milieu de ce beau monde, il y a ce paradoxe : Kevin Mirallas, vrai Liégeois, pur enfant du Standard, y a joué 9 saisons de ses 7 à 15 ans… mais jamais en pro. À 16 ans, Kevin s’en allait pour le LOSC lillois.

" La dernière fois que j’ai porté le maillot du Standard, j’avais 15 ans. Mais partout où je me trouvais, j’ai toujours continué à suivre les résultats du club, et c’est encore le cas ici à l’Antwerp. Le Standard me suivait sur les réseaux sociaux, j’ai découvert ça un jour par hasard quand ils m’ont matché sur Instagram. Mais j’ai remarqué que depuis, ils ne me suivent plus : ils doivent être mécontents que j’ai signé à l’Antwerp. " (rires)

En revenant en Belgique, Kevin Mirallas aurait donc cerclé… de rouge ce 6 octobre dans son agenda. Mais pas forcément pour la raison que vous croyez…

" C’est simple : j’ai retenu la date car… c’est le lendemain de mon anniversaire (NDLA : Mirallas a aujourd’hui 32 ans). Mais sinon, ce match contre le Standard est pour moi un match comme un autre, et je vais faire le boulot pour l’Antwerp. Si les supporters rouches me huent, ce sera comme ça : il y a toujours des gens qui ne comprennent pas les choix dans une carrière. Et s’ils m’encouragent, ça me fera plaisir. Ce qui est sûr, c’est que si je marque, je célèbrerai normalement : je ne dois rien au Standard. "

Question de thunes...

Toute la famille Mirallas est abonnée à Sclessin : ce week-end, le poulet-compote familial risque donc d’être animé. Kevin communique d’ailleurs régulièrement avec les supporters rouches sur les réseaux sociaux. Au point même, cet été, de rencontrer Bruno Venanzi en vue d’un éventuel transfert à Liège. La situation était claire : si Mehdi Carcela et/ou Paul-José Mpoku s’en allaient, le Standard disposait du budget pour contracter Mirallas. Mais cela ne s’est pas produit.

" Je n’ai jamais caché que le Standard était mon club de cœur, et c’était évidemment mon premier choix quand j’ai décidé cet été de revenir en Belgique. Mais l’Antwerp a fait le forcing, le club me téléphonait chaque jour pour me dire qu’il voulait m’inclure à son projet. À un moment donné, j’ai eu le bon feeling pour ce club qui veut grandir et j’ai décidé de participer à son aventure. "

Au moins à Anvers, Kevin Mirallas a retrouvé la couleur rouge, sa préférée. Mais aussi de l’ambition. Il ne cite pas le mot, mais il parle bien du titre…

" On veut faire mieux que l’année passée, et l’année passée on n’était pas loin, donc concluez vous-même… En plus, notre élimination en Europaligue a allégé notre calendrier et va nous permettre de centrer nos objectifs. C’est un sacré avantage sur les concurrents qui, eux, sont engagé en Europe. "

Mirallas n’englobe donc pas Anderlecht dans ses rivaux dans la course au titre. Rouche un jour, Rouche toujours…