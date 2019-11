Kemar Roofe, le diesel qui monte en température

Anderlecht - Cercle Bruges : le résumé - Pro League - 14ème Journée - 03/11/2019 Anderlecht s'est imposé 2-1 face au Cercle de Bruges dimanche après-midi au Lotto Park dans le cadre de la 14e journée du championnat de Belgique de football. Les trois buts sont tombés en première période. L'arbitre sifflait penalty pour une faute de Taravel sur Kemar Roofe dans le rectangle à la 9e minute. L'Anglais se présentait aux onze mètres et se faisait justice. Servi par Kayembe, Alexis Saelemaekers fit 2-0 en finesse dix minutes plus tard. On pensait le Sporting lancé vers une victoire facile mais le Cercle revenait dans la partie à la 27e minute, Kevin Hoggas réduisant l'écart d'une belle volée dans la lucarne. Les Brugeois firent trembler une nouvelle fois les filets à la 71e mais le but de Ley Foster était annulé après consultation du VAR pour une faute sur Van Crombrugge, le gardien anderlechtois. Grâce à sa 4e victoire de la saison, la première après deux partages à Eupen et contre La Gantoise, Anderlecht prend la 11e place avec 17 points, à 4 unités du top 6.