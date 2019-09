Kemar Roofe, cruel symbole de l’impuissance offensive anderlechtoise

Il suffisait de voir la tête de Kemar Roofe à sa sortie du terrain à la 85e minute contre Waasland-Beveren pour comprendre ce qui n’allait pas à Anderlecht dimanche. Hagard, perdu, le regard vissé vers les tribunes, il symbolisait cruellement ce sentiment d’impuissance qui régnait au Parc Astrid. Parce que globalement, le Britannique n’a pas fait un mauvais match. Il s’est montré disponible, altruiste, combatif. Malheureusement pour lui, et pour tout un contingent mauve qui attend monts et merveilles de son attaquant, il s’est également montré fâcheusement maladroit. Et c’est probablement ce constat qui inquiète le plus.

Il est évidemment trop tôt pour tirer à boulets rouges sur un attaquant, manifestement en manque de rythme et de repères, mais à un moment charnière où Anderlecht a désespérément besoin d’animation offensive, le mutisme persistant de son attaque fait mal. Il suffit d’analyser le classement des buteurs pour comprendre. Chaque club du top a son “artificier maison”. L’Antwerp peut compter sur Mbokani (7 buts), le Standard a Lestienne et Emond (9 buts à deux), Gand mise sur le tandem Yaremchuk-David (11 buts à deux) alors que les meilleur buteurs anderlechtois se nomment...Michel Vlap et Nacer Chadli. Un milieu offensif dont l’abnégation est bien réelle mais qui tarde à convaincre au sein des travées anderlechtoises, et un ailier de formation dont la mission principale n’est assurément pas de marquer. Bref, plus que le “projet Kompany”, c’est surtout l’animation offensive qui bat de l’aile.

En cinq rencontres à domicile, les Mauves n’ont trouvé la faille qu’à trois reprises. Maigre bilan. A l’extérieur, il n’est pas plus glorieux (3 buts également). Avec six petites banderilles inscrites en neuf rencontres, Anderlecht est aujourd’hui la 2e pire attaque de l’élite. Seul son récent adversaire, Waasland-Beveren, fait moins bien.

Et on a bien l’impression que la situation pourrait ne pas évoluer dans les prochaines semaines. Contrairement à ce que l'on pouvait espérer, Roofe ne semble pas être un renard des surfaces mais plutôt un travailleur, facilitateur offensif. Son suppléant, Isaac Kiese Thelin, dont on ne sait toujours pas quel sera le destin à Saint-Guidon, doit, lui, se contenter des quelques miettes que lui offre le staff. Et Landry Dimata, qui pourrait être le messie tant attendu, ne reviendra probablement pas avant 2020. Bref, dans un club qui a connu des Lukaku, Mbokani, Mitrovic voire dans une moindre mesure des Okaka ou Teodorczyk, l’absence d’un “buteur maison” fait terriblement mal. Et les supporters, eux, commencent à gronder.