Keita et Ortiz rejoignent Eupen, déjà 8 transferts pour l'AS

Le club de football de la KAS Eupen s'est assuré jeudi les services de l'arrière gauche Cheick Keita. Le Franco-Malien de 22 ans a été prêté pour une saison par le club anglais de Championship (D2) de Birmingham City. Mario Ortiz, milieu de terrain espagnol de 29 ans, était déjà la propriété de l'Alliance mais il était prêté la saison dernière à Cultural Leonesa (D2 espagnol).

Keita a reçu sa formation à la célèbre académie de Clairefontaine et à l'AS Monaco. Il s'est fait remarquer en D2 italienne à Virtus Entella. Birmingham City l'y a récupéré en janvier 2017. Keita a immédiatement eu l'occasion de jouer dans le championnat (11 matchs), mais a néanmoins été loué au Serie A italienne à Bologne l'été dernier. Le gaucher parisien n'y a disputé que trois rencontres officielles la saison dernière.

Keita et Ortiz sont le septième et huitième transferts d'été réalisés par Eupen. Les défenseurs Julian Schauerte (Fortuna Düsseldorf) et Xavi Molina (Gimnastic Tarragone), le milieu de terrain Mégan Laurent (Lierse) et les attaquants David Pollet (Sporting Charleroi), Ivan Yagan (Lierse) et Danijel Milicevic (La Gantoise) ont également rejoint le club plus tôt.

La saison dernière, Eupen s'est maintenu de justesse en Jupiler Pro League. Les Pandas avaient le même nombre de points que le FC Malines qui a été relégué en raison d'une différence de buts à peine moins bonne (-17 versus -18).