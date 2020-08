Karim Belhocine sur la liste de La Gantoise : "non-négociable" pour Charleroi…

Après le 0 sur 6 encaissé en ce début de championnat… pour lequel il se présentait lui-même comme candidat aux écussons, Gand planche déjà sur la succession de son coach Jess Thorup. Car gouverner, c’est prévoir… et avant de lâcher un C4, autant avoir déjà sous la main l’accord du successeur.

Dans cette quête de l’oiseau rare, il nous revient que le club buffalo lorgne sur… Karim Belhocine qui, au même titre que Laszlo Bölöni et… Hein Vanhaezebrouck, figure sur la liste du Directeur Général gantois Michel Louwagie. Auteur d’un 6 sur 6 pour sa 2e saison au Pays Noir, l’entraîneur actuel de Charleroi aligne les excellents résultats et pouvait même viser une 2e place en Play-Offs 1, l’an passé, si le Covid-19 n’avait anticipé la fin du dernier championnat.

L’homme de Hein…

Karim Belhocine a un passé récent à la Ghelamco Arena : recruté comme médian et leader de vestiaire en 2014-15 par Vanhaezebrouck avec, en bout de saison, le fameux titre de champion, le Franco-Algérien était rapidement devenu l’homme de confiance du coach buffalo… Qui l’avait ensuite amené avec lui à Anderlecht. Avant de le recommander comme T1 au Sporting zébré…

Atout supplémentaire : Karim Belhocine a comme agent un certain… Mogi Bayat, qui gère aussi la plupart des transferts de La Gantoise… Et qui, par le passé, a chapeauté toutes les transactions du Pays Noir vers la cité gantoise (Nurio, Pollet, Milicevic, Perbet, Marcq, Ndongala, Coulibaly).

Njet carolo

À Charleroi, on ne dément pas la rumeur mais on nie toute approche ou contact direct avec la direction gantoise. Surtout : on nous précise qu’un départ immédiat, en cours de saison, est " non-négociable " car ce n’est pas dans l’esprit des conventions-maisons, nourries par la notion de " projet ". Depuis la reprise du Sporting en 2012 par le duo Fabien Debecq-Mehdi Bayat, seul Yannick Ferrera a d’ailleurs quitté son poste carolo en cours d’exercice… et sur démission.

Pour le Sporting, c’est donc quoi qu’il arrive njet. Avec cette sous-question : Mogi Bayat orchestrerait-il vraiment l’affaiblissement du club de son frangin ?...

En tout état de cause, cet intérêt appuie la réputation de club-tremplin du Sporting zébré : réputation acquise depuis longtemps sur le marché des joueurs… et aujourd’hui en construction au rayon des coaches, depuis Felice Mazzù et à présent Karim Belhocine.