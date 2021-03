Charleroi a réussi à arracher un point "au mental" face au Club de Bruges (1-1), qui restait sur dix victoires consécutives en championnat. L’entraîneur des Zèbres, Karim Belhocine, s’est montré après la rencontre satisfait de la réaction de ses joueurs, qui n’avaient pas montré grand-chose pendant la première heure de jeu, mais dont le sursaut d’orgueil a été récompensé par un point.

►►► À lire aussi : Clinton Mata : "Difficile à accepter, ce n'est pas mérité du tout"

"Bruges avait gagné ses dix derniers matches de championnat, et ce soir, ce n’est pas le cas, a rappelé Karim Belhocine au micro de la Pro League. C’est une satisfaction. En première mi-temps, nous étions trop timorés, pas assez forts dans les duels, mais je pense qu’on a eu une bonne réaction après la pause. On s’est même créé les meilleures occasions en deuxième mi-temps, et on aurait même peut-être pu en marquer un de plus. Pour leur réaction et leur engagement en deuxième mi-temps, je pense qu’on peut féliciter les garçons. Mentalement, ils ont eu la volonté de ne pas laisser tomber ce match. Ils avaient à cœur de ne pas perdre face à cette équipe de Bruges, qui est largement la meilleure équipe de Belgique. N’oublions pas ceci, on jouait face à un adversaire de grande qualité. Nous sommes les premiers, depuis onze matches, à ne pas perdre contre eux. Je préfère voir le verre à moitié plein !"