Karel Van Eetvelt : "Vu le coronavirus, j'ai fait le budget d'Anderlecht… sans tenir compte des rentrées spectateurs !"

À huis clos intégral ! Anderlecht a donc montré la voie : plutôt que de sélectionner certains supporters parmi les autres, le Sporting a donc décidé de jouer ses deux matches à domicile du mois d’août à guichets totalement fermés. Les mauvaises langues diront qu’avec des visites de Mouscron et d’Eupen, les Mauves n’auraient sans doute pas fait stade comble... Mais la question n’est pas là.

" Nous ne voulons pas donner un avantage à certains fans sur les autres " nous explique le CEO Karel Van Eetvelt. " Nous avons un stade de 20.000 places : accueillir quelques centaines de spectateurs… et en laisser 15.000 ou 16.000 à la maison n’a pas de sens. Car on ne parle même pas de 400 supporters payants… mais bien de 250, puisqu’avec les deux équipes, les délégations des deux clubs, le staff d’organisation et les médias, on arrive déjà à 150 personnes. Ce n’est donc pas pour limiter les frais d’organisation, car le coût est le même ! "

" Pourquoi pas nous aussi ? "

En attendant, la décision du CNS, hier, de ne pas activer la Phase 5 a eu l’effet d’une douche froide.

" Je comprends parfaitement la décision du gouvernement, dans les circonstances actuelles de recrudescence du virus, d’envoyer un signal fort, clair et unique à toute la population " poursuit le CEO mauve. " Mais honnêtement, je suis très déçu... Avec la Pro-League nous avons élaboré un très bon protocole de sécurité, qui devait permettre de remplir les stades à 25%, sans le moindre risque pour quiconque. Notre protocole va même plus loin que certaines organisations… qui, elles, peuvent toujours accueillir des milliers de personnes ! (NDLA : il fait allusion à certains organisateurs de concerts) Donc c’est vrai, je ne comprends pas… Mais dans les prochaines semaines, nous allons tenter de convaincre le gouvernement que nous méritons aussi notre chance pour appliquer notre protocole et accueillir plus de spectateurs. "

Sans le ticketing…

Le protocole de la Pro-League a été soumis voici plusieurs semaines au CNS… qui n’y a pas répondu, les priorités étant ailleurs. Entre les lignes, on sent poindre l’agacement du monde du football… qui ne se sent pas suffisamment entendu.

" Nous avons beaucoup de contacts, et de bons contacts, avec le gouvernement et certains ministres en particulier " poursuit Van Eetvelt. " Je comprends que les autorités ne veulent prendre aucun risque mais, je le répète, nous méritons notre chance. Si le virus sévit encore plusieurs mois, il faudra bien trouver des solutions : on ne peut pas à nouveau fermer toute l’économie, d’autant que plusieurs protocoles ont déjà prouvé leur efficacité. Cette pandémie a un effet énorme sur l’économie du foot : les finances des clubs souffrent ! Ici à Anderlecht, j’ai élaboré le budget de la saison sur base des circonstances actuelles, c’est-à-dire sans les rentrées spectateurs… et je peux vous dire que ça fait mal ! Je ne donne pas de chiffres… mais c’est beaucoup ! "

Pas de report

Il reste peut-être la solution de retarder le début du championnat en septembre, en espérant le ralentissement de la 2e vague du virus. Ce qui permettrait aussi de régler les nombreux litiges (Waasland-Beveren, Virton) qui menacent encore la Pro-League.

" Je ne pense pas que ce soit une bonne idée " rétorque Van Eetvelt. " Il reste encore quelques week-ends libres dans le calendrier actuel, mais pas beaucoup… et l’Euro arrive dans un an. Donc retarder le coup d’envoi en septembre n’est pas une bonne solution. "

" Kompany ? Surtout dur pour lui… "

Et le CEO mauve de conclure avec l’autre info bruxelloise de la semaine : la blessure de Vincent Kompany… qui n’a pas fait l’objet de la moindre communication officielle de la part du Sporting.

" C’est toujours difficile de faire des prédictions avec des blessures musculaires, mais disons que son absence sera de quelques semaines à un mois... Davantage qu’un mois ? J’espère bien que non ! (Il grimace) C’est surtout un coup dur pour Vincent, qui s’était bien préparé et était prêt pour la nouvelle saison. Pour l’équipe, je ne m’inquiète pas trop, car nous avons de bons remplaçants… "