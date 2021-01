Karel Van Eetvelt quitte déjà Anderlecht après seulement 9 mois, Vandenhaute officiellement président

Les changements ont été nombreux au sein de la direction du Sporting Anderlecht et la situation n'a pas toujours été claire. Mais lors de la première assemblée générale du club en 2021 les mauves ont mis les choses au point. Wouter Vandenhaute devient le nouveau président d'Anderlecht en lieu et place de Marc Coucke. Karel Van Eetvelt quitte lui le navire après seulement neuf mois et sera remplacé par Jos Donvil au poste de CEO. L'ancien patron d'Unizo et CEO de Febelfin était arrivé en janvier 2020 mais n'avait réellement pris ses fonctions qu'en avril de cette même année. Supporter d'Anderlecht, il avait été recruté pour remettre à flot un budget dans le rouge.

Voici le communiqué de presse du Sporting d'Anderlecht :

"Lors du premier conseil d'administration de la nouvelle année du RSC Anderlecht, qui s'est déroulé en début de soirée, la présidence de Wouter Vandenhaute a été officiellement confirmée. Wouter Vandenhaute avait accepté cette position en juin, mais devait d'abord vendre ses parts dans l'agence de joueurs Let’s Play. Ceci s'est produit pendant les vacances de Noël. Wouter Vandenhaute succède donc désormais officiellement à Marc Coucke.

Le CEO Karel Van Eetvelt a présenté sa démission lors de ce même conseil d'administration. Karel Van Eetvelt quittera le club le 1er avril. Jos Donvil, qui avait déjà pris le leadership opérationnel du club, succèdera à Karel.

Wouter Vandenhaute : “Je suis reconnaissant à Karel pour ce qu'il a accompli pour le club durant l'année écoulée. Nous avons dû démarrer dans des circonstances très difficiles, Karel en tant que CEO et moi en tant que conseiller. Ensemble, nous avons développé un plan de relance clair, nous avons travaillé au développement d’une meilleure structure interne et nous avons également mis en place un cadre sportif pointu. Sans Karel, ceci n'aurait jamais été possible en si peu de temps. Depuis que je suis devenu président, notre répartition des rôles a changé, et maintenant que j'ai été officiellement nommé à ce poste, Karel a décidé de se retirer."

Karel Van Eetvelt : “Je vais bientôt quitter ce poste, mais je ne dirai pas au revoir au club. Avec une fantastique équipe de collaborateurs, j'ai travaillé durant l’année écoulée afin de remettre le club de mon cœur dans de meilleures eaux. Nous pouvons être satisfaits de la situation actuelle, mais le chemin reste encore long. Je souhaite à tous au club, du fond de mon cœur mauve et blanc, courage et persévérance afin de revenir à la place qui est celle du RSC Anderlecht : le sommet. Pouvoir travailler au RSC Anderlecht était un rêve d’enfant. Ce sera toujours le club de mon cœur et je continuerai à le soutenir là où c’est possible. Au cours des prochains mois, j'aiderai la direction actuelle à faciliter la transition. Je prendrai le temps de réfléchir à mon avenir.”

Jos Donvil : “Je suis enthousiaste de pouvoir contribuer au développement futur du club sur la voie entamée. Avec Wouter et Peter, je relève le défi d'aider notre club à retrouver la place qui est la sienne, à savoir le top. Je tiens à remercier Karel pour tout ce qu'il a fait pour le club pendant l'année écoulée.”

Pour conclure, les administrateurs du RSCA ont également rendu compte d’une solution pour la stabilité financière nécessaire. Les discussions entre les actionnaires se déroulent de manière constructive et pourraient être finalisées prochainement. Le conseil d'administration a également remercié expressément Karel Van Eetvelt et Wouter Vandenhaute pour l'atmosphère sereine dans laquelle ils ont dirigé le club au cours de cette année difficile."