Karel Van Eetvelt : "Anderlecht soutient la D1A à 18 clubs"

Fin prématurée du championnat, annulation des play-offs, menace de l’UEFA de priver le foot belge de ses tickets européens, débats enflammés à la Pro-Ligue, titre brugeois, élimination d’Anderlecht dans la course à l’Europe : en cette période de confinement, l’actu foot n’a pas manqué.

C’est donc depuis leur domicile que Karel Van Eetvelt et Vincent Kompany, les deux figures de proue du projet anderlechtois, ont répondu aux questions. Non pas des journalistes ni des supporters, précisons-le, mais de la cellule Communication du Sporting : ceci mérite donc la mention…

Morceaux choisis du dialogue, réparti par thèmes.

Sur l’arrêt anticipé du championnat

Karel Van Eetvelt : “Je n'étais pas présent lors de cette réunion de la Pro League. Marc Coucke et Vincent Mannaert se sont apparemment crié dessus. La vision d'Anderlecht était claire. Nous ne voulions pas d'une décision irréfléchie et nous avons dès le début insisté sur un débat objectif dans lequel toutes les conséquences d’un arrêt du championnat actuel seraient prises en compte. La réaction de l’UEFA était, par exemple, très prévisible. Ça me dérange qu’on considère désormais que le RSCA voulait continuer à jouer à tout prix. Il aurait simplement été plus malin de prendre également en compte le contexte footballistique international. Nous ne pensions juste pas que c'était une bonne idée d'être le premier à débrancher la prise. Financièrement, le RSCA prône aussi la solidarité entre les clubs. Nous proposons qu'une part substantielle des revenus européens soit répartie entre tous les clubs au cours des trois prochaines saisons. Et nous sommes convaincus que le RSCA y contribuera aussi, car nous avons l'ambition absolue de rejouer en Europe chaque saison à partir de l'été 2021 !”

Sur le titre du Club Brugeois

Vincent Kompany : “Le Club Brugeois est naturellement le champion légitime et chapeau pour le travail réalisé par Philippe Clement, mais je redis à nos supporters et à nos joueurs que nous ne sommes en concurrence avec personne. Le RSC Anderlecht ne doit rivaliser qu’avec lui-même. J'ai l'ambition de former à terme l'une des meilleures équipes que le club ait connues jusqu’à présent. Si nous gagnons ce duel avec nous-mêmes, nous retournerons automatiquement à la place qui est la nôtre.”

Sur le conflit avec l’UEFA

Karel Van Eetvelt : “ La décision de mettre un terme à la Jupiler Pro League a été prise et le RSC Anderlecht la respecte. Nous l’avons également soutenue au sein de la Pro League. Michael Verschueren défendra, avec les meilleurs arguments possibles, la décision de la Jupiler Pro League auprès de ses collègues de l'ECA. L'UEFA n'a aucune base légale pour exclure les clubs belges des compétitions européennes. Chaque pays a sa propre dynamique pour faire face à ce type de situation de crise. Nous n'allons pas faire la leçon aux pays qui espèrent terminer la compétition, mais nous défendrons la décision belge. Pour ceux qui en doutent, Michael Verschueren sera un digne avocat du point de vue belge.”

Sur la D1A à 18 clubs.

Karel Van Eetvelt : “Un groupe de travail a été mis en place à cette fin. La position de RSCA est très claire à cet égard, nous préconisons une solidarité maximale dans tous les domaines. D'un point de vue sportif, nous estimons que la seule conclusion possible est de jouer en D1A avec 18 équipes la saison prochaine. Waasland-Beveren n'aura alors plus à déplorer de ne pas avoir pu tenter la petite chance qu’ils avaient d’encore se sauver lors de la 30ème journée. Oud-Heverlee Leuven et le Beerschot ne se sentiront pas non plus lésés. Ceci ne doit cependant s’appliquer qu'à la saison prochaine, la crise actuelle n'est pas le moment d’envisager un nouveau format de championnat.

Sur la position de Marc Coucke

Karel Van Eetvelt : “J’ai moi aussi constaté que Marc Coucke est actuellement très attaqué et qu’on confond constamment le message et le messager. Son rachat du RSCA n'a pas été un succès jusqu'à présent, mais on dirait qu’il est responsable de tout ce qui ne fonctionne pas au club. Lorsque j'ai été nommé, il a clairement déclaré qu'il souhaitait à l'avenir être un président cérémoniel, qui reste au second plan. En tant que PDG, il m'a accordé des pouvoirs très étendus.

Sur le limogeage de Pär Zetterberg

Vincent Kompany : Pour moi, l’adieu à Pär fut un moment difficile. Quand j'ai fait mes débuts à 17 ans, Pär était mon capitaine et j’ai appris de lui. En tant que jeune adolescent, je faisais la queue afin d’obtenir son autographe. Nous sommes dans une période de transition sur la voie d'un RSC Anderlecht plus moderne et plus fort, et il est alors essentiel que des décisions parfois très difficiles soient prises. Nous prenons ces décisions ensemble, je défends totalement ces décisions en interne.”

Karel Van Eetvelt : “Je suis profondément choqué de la perception qui a été créée autour du licenciement de Pär Zetterberg. Pour moi, c'était une décision purement professionnelle, qui ne souffrait d’aucune discussion. Objectivement, il n'y avait pas d'avenir pour Pär dans le club. Il était difficilement tenable de continuer de payer royalement une personne juste parce qu’elle reste une icône du club. (…) Lier ce licenciement à la crise du coronavirus était une très mauvaise communication de notre part, car la crise n'a évidemment rien à y voir. Pär sera toujours un enfant du RSCA.”

Sur la relation Peter Verbeke-Michaël Verschueren

Karel Van Eetvelt : “Les cartes sont claires. Peter Verbeke a été engagé afin de poursuivre la politique sportive en compagnie de Vincent Kompany. J’avais d’autres tâches à l’esprit pour Michael Verschueren, mais il désirait vraiment rester impliqué dans le sportif, et il m’a convaincu qu’il pouvait assister la nouvelle équipe grâce à son bagage financier et son expérience dans les négociations. C’est maintenant à Michael de saisir cette opportunité. J'espère vraiment pour Michael qu'il retrouvera ses marques et que cet acharnement autour de se personne s'arrêtera désormais. "

Sur le rôle de Wouter Vandenhaute et la place des agents…

Vincent Kompany : “J'en ai parlé très ouvertement avec Wouter Vandenhaute, et nous sommes tous les deux clairs à ce sujet : il ne s'agit que de l’intérêt du RSCA. Je ne vois pas Wouter comme un agent, mais comme un supporter du RSCA qui a une énorme expérience dans l’amélioration d’une organisation et de permettre à des projets de réussir. La partie agent est totalement hors de question, nous avons une équipe de personnes qui ne l’autorisent pas. Sur le plan opérationnel, Wouter ne peut prendre aucune décision et ne le veut pas.Il y a d’ailleurs une grande différence avec le passé au RSC Anderlecht. Un agent de joueurs ne peut vraiment plus rien décider ici, et ça, c'est une bonne chose.”

Karel Van Eetvelt : “Wouter n'a même pas de contrat avec notre club. Nous avons annoncé notre coopération de manière ouverte et transparente. Je suis étonné de l'agitation, car tout le monde sait que dans le monde du foot, il existe des liens étroits entre les clubs et les agents, et plus encore entre la gestion des clubs et des agents. Seulement, tout se passe en coulisses. Il est étrange que des personnes qui occupent des postes cruciaux dans le monde du football poursuivent ceux qui sont ouverts et transparents, laissant le champ libre aux autres. C'est hypocrite et ça affecte la crédibilité de notre sport.”

Sur la situation financière et la licence du Sporting

Karel Van Eetvelt : “Une énorme dette s'est accumulée dans le club et elle doit être réglée à court et à moyen terme. La crise actuelle met encore plus le doigt sur les faits. Le RSCA a sérieusement vécu au-dessus de ses moyens ces dernières années et aucune entreprise ne peut continuer comme ça. Les problèmes de RSC Anderlecht se situent principalement dans le domaine sportif. Il n'est désormais plus possible de compter le nombre de personnes que nous avons recrutées ces dernières années pour ensuite les laisser partir. Et nous avons toujours un staff et un noyau de joueurs bien trop larges. Nous devons inverser complètement cette approche.

Vincent Kompany : “Je prends les problèmes financiers comme une opportunité. Ils nous obligeront à poser des choix radicaux. Je suis à Anderlecht depuis l'âge de six ans, j'ai connu de belles et moins bonnes années, mais la moyenne était depuis trop longtemps devenue la norme au RSCA. Nous continuerons à développer un football offensif, avec la contribution de nos propres jeunes joueurs. Quand on voit à quel point il a été difficile pour nous de prendre des points avec notre jeune équipe au début de la saison, et à quel point nous avons été solides au cours des dernières semaines… Nous ne le saurons évidemment jamais, mais je suis convaincu que nous étions sur la bonne voie en vue d’une qualification européenne. Nous voulons nous assurer le plus rapidement possible de devenir un club moderne dans les coulisses, qui pourra à nouveau jouer le top à long terme. Ce sera notre principal défi. C'est maintenant nous contre le reste du monde, les joueurs, le staff, les fans. Croyez-moi, le RSCA va gagner cette bataille !”