Kare Ingebrigtsen quitte Ostende, "il voulait vraiment partir" explique son président

Charleroi - Ostende : Le résumé - Pro League - 21ème Journée - 27/12/2019 C’est en rendant hommage à Georget Bertoncello que Charleroi a rempli son dernier devoir de la saison en battant facilement Ostende, qui voit son coach partir sous d’autres cieux. Et les carolos sont directement entrés dans le vif du sujet en mettant Rezaei et Nicholson titulaires sur la pelouse. Si Ostende sort peu dans cette première mi-temps, Charleroi se procure quelques occasions sans toutefois mettre en danger Ondoa, le portier côtier (Nicholson à la 14e et 27e et Fall à la 30e). Mais à force d’essayer, les Carolos vont finalement lancer la partie de la plus belle des manières via Nicholson. A la 33e minute de jeu, l’attaquant ouvre la marque pour Charleroi. C’est le 26e match consécutif où Ostende encaisse un but. Charleroi mène confortablement dans cette rencontre mais doit faire attention. Car avec un seul but d’avance, rien n’est fait. Mais heureusement, Charleroi est adroit en attaque, mais aussi doué en défense. Comme en témoigne le bel arrêt de Nicolas Penneteau à la 39e minute. A la suite d’un cadeau de la défense carolo, Vandendriessche n’en profite finalement pas. C’est 1-0 à la mi-temps et on sent que les hommes de Karim Belhocine ont fait le plus dur dans ce match. Car en deuxième période, il n’y en a plus que pour les joueurs locaux. Tout d’abord, Nicholson y va de son doublé à la 51e, avant que Fall ne vienne définitivement mettre son équipe à l’abri en faisant 3-0. Ostende en a plein les bottes. Tellement que le club annonce pendant la rencontre que son coach, Kare Ingebrigtsen, s’en va entraîner l’Apoel Nicosie. S’en est trop, le club visiteur va encaisser deux nouveaux buts. Tout d’abord sur penalty via Ilaimaharitra, avant que Tsadjout, monté au jeu, ne scelle le score. Avec ce score de forfait, Charleroi conserve son brevet d'invincibilité depuis 11 rencontres (9 victoires et deux partages) et s’installe provisoirement à la deuxième place du classement général en attendant le match Antwerp-Anderlecht et alors que Gand compte toujours un match de retard.