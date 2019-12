Kare Ingebrigtsen décide de quitter Ostende pour entraîner Apoel Nicosie

Le Norvégien Kare Ingebrigtsen, 54 ans, a dirigé son dernier match à la tête d’Ostende vendredi pour le compte de la 21e journée du championnat de Belgique. Le club côtier a communiqué durant son match au Sporting de Charleroi vendredi qu’il allait quitter le KVO pour entraîner le club chypriote d’Apoel Nicosie.

"Kare Ingebrigtsen en est à Charleroi à son dernier match comme entraîneur du KVO", a annoncé en effet le club d’Ostende. "A sa demande, le KVO et le club chypriote de Nicosie ont trouvé un accord pour le laisser partir."

Ostende s’est incliné lourdement 5 à 0. C’est à 2-0 que le club ostendais a communiqué le départ de son entraîneur. Ingegrigtsen était arrivé à l’aube de cette saison à la Côte où il avait signé un contrat de deux ans. Il quittait ainsi son pays, la Norvège, après y avoir entraîné Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) et Rosenborg (2014-2018) et être assistant à Viking entre 2012 et 2014.

Ostende occupe la 14e place (sur 16) du championnat de Belgique avec 18 points en 21 rencontres avec 1 point d’avance sur Waasland-Beveren et sept sur le Cercle de Bruges, lanterne rouge.

Apoel Nicosie est encore en course en Europa League où il doit affronter Bâle le 20 février en match aller des 16es de finale et se déplacer ensuite en Suisse le 27 février. En championnat, Apoel n’est que 5e avec 21 points en 11 rencontres à dix points de son rival Omonia, qui compte certes 3 matches de plus.

Loukas Chatziloukas assurait l’intérim depuis le limogeage de son poste d’entraîneur le 9 décembre de l’Allemand Thomas Doll, quatre mois seulement après son arrivée chez les champions de Chypre.