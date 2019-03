Kara : "On a été nulle part en 1ère période, c'est un naufrage collectif !"

Genk a conforté son statut de leader samedi soir en s'imposant de manière autoritaire 3-0 face à Anderlecht à l'occasion de la première journée des play-offs 1. En perte de vitesse en fin de phase classique, les Limbourgeois ont retrouvé le beau jeu qui a caractérisé leur première partie de saison.

"Genk a été supérieur, c'est une victoire méritée. Je ne pointe personne du doigt, je me mets en cause moi-même en premier. On doit retenir la leçon et se préparer pour les matches à venir. On a eu des bas car on avait une bonne équipe en face de nous. C'était compliqué. On a été nulle part en première période, c'était beaucoup mieux en deuxième. C'est un naufrage collectif aujourd'hui. Il faut l'accepter et aller de l'avant", a énuméré calmement Kara, défenseur du RSCA, à notre micro après la partie.