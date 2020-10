Kana après la remontée d'OHL à Anderlecht (2-2) : "Des cadeaux, je suis vraiment énervé !"

Anderlecht menait 2-0 à la mi-temps face à OHL, mais Anderlecht a dû se contenter d’un partage à domicile (2-2) après la bonne seconde période des Louvanistes. Le jeune Marco Kana, qui a disputé toute la rencontre dans le milieu de terrain bruxellois, n’a visiblement pas bien digéré ces nouveaux points perdus par le RSCA dans le dernier quart d’heure...

"C’est un mauvais scénario qui se répète, on l’a déjà vécu la saison passée et en ce début de saison, a souligné, très lucide, Marco Kana au micro de nos confrères d’Eleven. On a réussi à mettre deux buts face à une équipe d’OHL qui jouait en homme contre homme partout - et ça, ça rend toujours le match difficile -, mais on a ensuite donné des cadeaux, on a été un peu moins sec dans les duels, on a perdu les deuxièmes ballons... On aurait dû se remettre dans le match mentalement, mais cela n’a pas été le cas, et c’est là qu’on a encaissé deux buts. C’est dommage, il faut travailler pour pallier ces problèmes. C’est frustrant, je suis vraiment énervé là, je n’ai pas les mots tellement je suis énervé ! On mène 2-0 et on partage 2-2. Pour moi, c’est quasiment comme une défaite. Avec ce club, il y a toujours de la pression. Pour nous, elle ne doit donc même plus exister, parce qu’elle sera toujours là !"