Jupiler Pro League - Le mercato d'été sera plus long dès 2022 : "Plus de temps pour les bonnes affaires"

Le conseil d'administration de la Pro League a décidé mercredi de clôturer le mercato d'été le 6 septembre à partir de la saison 2022-2023. Cela donne aux clubs professionnels un peu plus de temps pour réaliser de bonnes affaires mais aussi pour se conformer aux règles plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en vigueur depuis cette saison.

Cette saison, la fenêtre estivale des transferts court jusqu'au 31 août, comme le veut la tradition. Par le passé, la Pro League s'est montrée favorable à un mercato plus court. Il y a quatre ans, la préférence allait au fait que les clubs ne pourraient plus transférer dès le début du championnat. Mais pour éviter un désavantage concurrentiel -pensez aux clubs qui perdent des joueurs à la dernière minute, mais ne peuvent pas trouver de remplaçants- l'idée devait être largement soutenue au niveau européen.

Entre-temps, la Pro League a fait un virage à 180 degrés. À partir de la saison 2022-2023, la période de transfert estivale ne sera pas plus courte, mais plus longue. Elle se déroulera donc du 15 juin au 6 septembre. "Cela donne à nos clubs un avantage stratégique", selon le porte-parole de la Pro League, Stijn Van Bever. "Parce que cela leur donne l'occasion de réaliser un certain nombre de bonnes affaires de dernière minute". Cela est possible parce qu'ailleurs, les marchés sont généralement déjà fermés, de sorte que la Belgique aura juste un avantage concurrentiel.

Mais cette décision est aussi une nécessité administrative, selon Stijn Van Bever. Depuis le 1er juillet, l'Union belge, les clubs professionnels et les agents de joueurs sont soumis aux règles de la loi anti-blanchiment qui s'applique au monde financier et au secteur de l'immobilier et du diamant depuis 2017. Les clubs et les agents de joueurs qui sont liés à de l'argent criminel risquent des amendes pouvant aller jusqu'à plus d'un million d'euros, voire des peines de prison. La Belgique est le seul pays européen où le football doit se soumettre à ce régime strict. Elle est plus sévère que l'UE ne l'exige. Ce durcissement est intervenu après l'opération "Mains propres".

Les conséquences pour les clubs sont importantes, car ils doivent contrôler très soigneusement avec qui ils font affaire et s'ils sont en règle et vérifier d'où vient l'argent qu'ils reçoivent Les clubs doivent informer les autorités fiscales s'ils soupçonnent l'utilisation de flux financiers suspects. Après une période de rodage, les contrôles et les sanctions seront d'application. Pour les clubs professionnels disposant d'un service administratif limité, ce sera une véritable corvée de vérifier toutes les données. Un peu de répit supplémentaire en prolongeant la période de transfert d'une semaine n'est donc pas un luxe, selon la Pro League.