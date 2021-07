Jupiler Pro League : La Gantoise s'impose face à Lille, l'Union partage contre Valenciennes

La Gantoise a remporté son match contre Lille ce mercredi après-midi sur le score de 0-1. Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck disputaient là leur cinquième match de préparation, après avoir affronté notamment les clubs d'Eredivisie du Sparta Rotterdam, d'Utrecht et du Feyenoord.

Les Gantois ont ouvert le score dès le début de la rencontre grâce à Gianni Bruno (1re), buteur face à son club formateur. En deuxième période, les champions de France en titre se sont vus réduits à 10 après l'expulsion de Saad Agouzoul (59e), prêté à Mouscron la saison dernière, et ne sont pas parvenus à rejoindre leurs adversaires au score. Les deux équipes ont profité de ce match pour effectuer de nombreux changements.

Gand démarrera sa campagne de D1A le dimanche 25 juillet à 21h00 sur le terrain de Saint-Trond. Avant cela, les Buffalos accueilleront le club norvégien de Valerenga dans le cadre des qualifications pour l'Europa Conference League, la nouvelle compétition européenne, le 22 juillet à 20h30.

La rencontre amicale entre l'Union Saint-Gilloise et Valenciennes s'est elle terminée sur un score de parité, 1-1, tandis que le Beerschot a perdu son match face à Utrecht 1-2, ce mercredi soir.

Dans le stade d'Overijse, les Saint-Gillois ont rapidement ouvert la marque face aux pensionnaires de Ligue 2, par Loïc Lapoussin (7e). Après avoir effectué 9 changements, ils ont néanmoins concédé le but égalisateur des pieds de Boutoutaou (81e).

Au Kiel, le Beerschot s'est incliné après les buts de Boussaid (32e) et de Van de Streek (77e) pour Utrecht. Quelques changements et la réduction du score par Blessing Eleke (81e) n'ont pas permis aux Anversois de revenir à hauteur de leur adversaire du jour, qui remporte par la même occasion le trophée du Mémorial Marc Steenackers.

Les deux équipes approchent de la fin de leur préparation en vue du coup d'envoi de la D1A. Le Beerschot ouvrira sa saison officielle par un match à domicile face au Cercle de Bruges le 24 juillet à 18h30, tandis que l'Union Saint-Gilloise affrontera le RSC Anderlecht voisin au cours d'un derby bruxellois, le 25 juillet à 18h30 sur le terrain des Mauves.

Zulte Waregem s'est imposé 1-3 ce mercredi soir, lors de son sixième match de préparation de la pré-saison, sur le terrain de Deinze. Le club avait notamment remporté son dernier match contre Charleroi, samedi dernier (3-2).

Mercredi soir, les hommes de Francky Dury étaient menés 1-0 au repos, suite à l'ouverture du score de Boone pour les visités (9e). Après 7 changements à la mi-temps, Zulte-Waregem est néanmoins parvenu à remonter, d'abord en égalisant par l'intermédiaire de Jean-Luc Dompé (60e) puis en prenant l'avantage dans la foulée via un but de Jelle Vossen (61e). Six minutes après avoir égalisé, le Essevee prenait une avance décisive grâce à un deuxième but de Vossen (66e), sur un penalty provoqué par Saido Berahino, scellant le score à 1-3.

Pour entamer sa campagne 2021-2022 en D1A, Zulte-Waregem affrontera Oud-Heverlee Louvain à Louvain, le samedi 24 juillet à 16h15. Entre-temps, le club accueillera le 17 juillet Utrecht, tombeur du Beerschot plus tôt dans la soirée.