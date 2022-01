Le Racing Genk va entamer les travaux d'un nouveau centre d'entraînement pour le noyau A fin 2022, a communiqué le club limbourgeois.

Le nouveau complexe prendra place sur le site actuel et devrait être prêt pour 2024. "Nous voulons continuer à grandir sur le plan sportif et nous investissons donc dans notre infrastructure", a précisé Erik Gerits, le CEO du Racing. "Nous allons agrandir notre site en un grand village KRC Genk. Le nouveau complexe est la première étape de notre plan. Ensuite, nous voulons construire un nouveau stade à l'académie pour nos espoirs en D1B et nos dames. La troisième et dernière étape est la rénovation de la Cegeka Arena."

Le nouveau complexe comptera deux terrains d'entraînements dont un avec une pelouse hybride et un troisième plus petit pour les gardiens. Le club espère obtenir toutes les autorisations pour débuter la construction pour le mois d'avril.