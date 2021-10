Le comité disciplinaire de l'Union belge de football (RBFA) a infligé deux amendes au Standard de Liège en raison du comportement de ses supporters lors des matches contre Saint-Trond et Malines. Le club liégeois devra s'acquitter de la somme de 8.500 euros.

Contre les Canaris le 25 septembre à Sclessin (1-2), les fans liégeois ont jeté des gobelets en direction des joueurs trudonnaires et ont fait usage d'engins pyrotechniques.

Une semaine plus tard à Malines (3-1), les supporters des Rouches se sont encore illustrés négativement. D'abord avec des jets de gobelets puis de balles de tennis avant d'utiliser une nouvelle fois des engins pyrotechniques. Le speaker du stade a dû appeler au calme dans les tribunes.

Malgré ça, des fans liégeois, mécontents de leur équipe, sont montés sur le terrain avant le second acte pour s'expliquer avec certains joueurs, dont Samuel Bastien, Joao Klauss et Arnaud Bodart. Cet incident a obligé l'arbitre de la rencontre, Nathan Verboomen, à reporter de dix minutes le coup d'envoi de la seconde mi-temps.



C'est déjà la troisième fois cette saison que le club liégeois est sanctionné. Et ce n'est sans doute pas terminé, puisqu'un pétard a été lancé en direction du gardien d'OHL, le week-end dernier.

