Julien Ngoy (Eupen) passe en revue la défense de Courtrai et lâche une prune en lucarne - Extrait... Le KAS Eupen l'a emporté 2-0 face à Courtrai samedi lors de la 31e journée de Jupiler Pro League. Teddy Chevalier se procurait la première occasion de la partie mais la frappe de l'attaquant français passait juste à côté du but de Théo Defourny (13e). La réplique eupenoise ne tardait pas et Smail Prevljak poussait Marko Ilic à l'arrêt d'une frappe puissante à l'entrée de la surface (14e). En deuxième période, Julien Ngoy débloquait la situation pour les Pandas d'un effort solitaire conclu d'une frappe dans la lucarne de l'extérieur de la surface (52e). Edo Kayembe était proche de doubler la mise mais la frappe du milieu congolais frôlait le poteau du but d'Ilic (75e). Knowledge Musona mettait Eupen à l'abri en reprenant en deux temps un excellent centre d'Amara Baby, à peine entré au jeu (81e). Eupen reste 13e de Jupiler Pro League avec 40 points, 4 points devant Courtrai, 14e.