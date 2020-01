Julien De Sart : "On a le niveau que l’on devrait avoir depuis le début de saison" - © KURT DESPLENTER - BELGA

Julien De Sart : "On a le niveau que l'on devrait avoir depuis le début de saison" - Pro League -... "On a le niveau que l’on devrait avoir depuis le début de saison. On n’a pas été à la hauteur les quatre, cinq premiers mois et depuis la reprise on enchaîne les bonnes performances face à des grosses équipes et la motivation est là. C’est le vrai Courtrai que l’on voit en ce moment", a commencé Julien De Sart à notre micro à l’issue de la belle victoire de Courtrai face au Standard. Et le médian d’ajouter : "Il faudra prendre des points contre les petits aussi, mais on fait le plein de confiance avant la demi-finale de la Coupe. Et avec la saison que l’on fait, la Coupe c’est notre objectif."