Joueurs et supporters ont fait la fête après l'exploit de l'Union

Après avoir éliminé Anderlecht en huitièmes de finale, l'Union St-Gilloise a offert une nouvelle soirée mémorable à ses supporters en éliminant Genk aux tirs au but lors des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un succès qui leur ouvre les portes des demi-finales après cinquante ans.

De quoi ré-évoquer de beaux souvenirs aux plus anciens mais aussi susciter l'enthousiasme des plus jeunes qui n'ont jamais connu cela. Tous ensemble, ils ont en tout cas fêté bien cela dans les tribunes du stade Joseph-Marien en communion avec leurs joueurs fous de joie.

"Ils peuvent gagner la Coupe, c'est sûr!" lâchait un supporter après le match. "On est prêt à tout", ajoutait un autre. Si l'optimisme règne, d'autres fans sont plus superstitieux et préfèrent tempérer. "Gagner la Coupe? Il ne faut pas exagérer. Sur un match simple on a des chances mais en aller retour c'est plus compliqué." "Malines est une équipe délicate à affronter."

Après avoir fêté ce succès avec son public, le héros de la soirée Faïz Selemani s'est exprimé à notre micro. "Avant le match le match on pense à nos supporters qui n'ont pas connu cela et on se dit qu'il faut le faire pour ces gens là mais après quand on est sur le terrain, on ne se pose plus de questions et on laisse parler notre football", a déclaré Selemani, auteur du dernier tir au but inscrit sur une 'Panenka'. "Je l'ai tenté car Pozuelo l'avait fait juste avant. Je voulais montrer qu'on était chez nous. Par orgueil, je me suis dit que j'allais la tenter et c'est passé."

Si ce succès face au leader de Pro League a étonné pas mal de monde, le parcours des Bruxellois ne surprend pas du tout le défenseur de l'Union Thibaut Peyre. "Je pense que la différence entre la D1B et la D1A n'est pas si grande. Je ne dis pas qu'on pourrait jouer en D1A à l'heure actuelle mais le niveau se rapproche grandement. Je peux vous dire qu'un match contre Malines ou le Beerschot, ça ressemble vraiment à un match de D1A."