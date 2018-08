Joseph Akpala poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite

Joseph Akpala, 31 ans, poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite, et plus précisément à Al-Faisaly, a annoncé son nouveau club via twitter jeudi. L'ex-international nigerian d'Ostende, dont le contrat était arrivé à expiration, avait rejeté l'offre de resigner pour une seule saison. Il n'entrait de toute façon pas dans les plans de l'entraîneur Gert Verheyen. Il a signé pour une saison avec option.

Il aura été ostendais pendant trois ans, après avoir été rapatrié de Karabükspor lors de l'été 2015.

Akpala avait débuté sa carrière belge à Charleroi (2005-2008), et l'avait poursuivie au Club Bruges (2008-2012) après avoir été sacré meilleur buteur du championnat avec 18 buts en 2007-2008.

Il a inscrit 20 buts en 97 matches officiels pour le compte d'Ostende.

Le Werder Brême l'avait transféré en 2012, mais il n'a pas réussi à s'y imposer. Il l'avait quitté pour la Turquie en septembre 2013.