Jos Donvil, CEO d'Anderlecht : "Continuer avec Vincent Kompany... mais il n'est pas intouchable"

" En tant que CEO de BASE, j’ai en effet été sponsor du Standard, de même qu’ensuite avec VOO " commence le CEO mauve. " Mon fils est fan du Standard : il ne m’a pas félicité quand j’ai signé ici et il m’a dit qu’il ne viendrait pas voir les matches ! (Il sourit) Mais moi, je suis supporter d’Anderlecht depuis tout petit : je me souviens que j’allais voir les matches dans ces tribunes, en bord terrain, qu’on appelait les Promenoirs. C’était l’époque de Robby Rensenbrink … mais mon joueur préféré, plus tard, c’était René Vandereycken . J’ai le même profil : je suis un organisateur, je recherche le réalisme… et je peux être dur quand il le faut, notamment lors des grandes décisions. Venez voir mon bureau : tout est impeccablement rangé et je n’y ai que ce dont j’ai besoin. Et s’il faut restructurer en coupant dans le personnel ou dans certains budgets, cela me fera quelque chose… mais je le ferai. Je suis ce qu’on appelle un manager ‘result driven’ : on me donne une mission, seul compte le résultat. Dans l’équipe actuelle, je me reconnais dans un joueur comme Josh Cullen : un homme d’équipe, rigoureux et qui mouille son maillot pour le collectif. "

Il a vendu du Whiskas et des téléphones, mais aussi du chocolat et des parquets flottants : le voici chargé de renflouer les finances mauves. Successeur de Karel Van Eetvelt comme patron d’Anderlecht, il s’exprime sur les résultats actuels, Vincent Kompany, l’obligatoire austérité, son passage au Standard et la suprématie brugeoise. Mais aussi les transferts à venir, le modèle Ajax, la Beneleague… et les joueurs qui le font rêver. Voici la première interview de Jos Donvil, le CEO anderlechtois.

"Je connaissais le sac à dos…"

En compagnie de Marc Coucke - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Avec un trou évalué à 100 millions d’euros, la situation financière du Sporting est connue. Renflouer est inscrit en lettres grasses sur sa feuille de route.

" Je savais en signant ici qu’il y avait un gros sac sur le dos (sic). J’ai signé ici en connaissance de cause et depuis octobre, j’ai pris le temps d’observer et d’analyser en interne. Il faut gérer ce club comme une entreprise moderne et professionnelle… et ce n’était pas le cas. Je ne veux pas tirer sur les anciens dirigeants : ils ont fait avec leurs armes, mais il fallait changer les processus en place. J’ai appris d’un dirigeant de foot (NDLA : il ne le cite pas mais il fait allusion à Roland Duchâtelet, qu’il a côtoyé à Sclessin) qu’un club était d’abord une entreprise : une société événementielle vendant le produit football. Attention : je vis le match à fond, avec mes émotions. Mais une fois le match terminé, je tourne la page et je retrouve mon sang-froid et mon regard de gestionnaire. Et on ne va pas se mentir : une gestion rigoureuse va de pair avec une vision sportive. Je peux travailler jour et nuit… mais si la vitrine qu’est l’équipe ne performe pas sur le terrain, ça ne va pas marcher. Et il faut réinvestir intelligemment : placer tous nos bénéfices à la banque… et se retrouver en D1B n’est pas le but ! " (sic)

"On va réussir, je n’ai aucun doute"

À quatre matches de la fin de la phase classique, le Sporting est toujours en posture d’intégrer les Play-Offs 1 mais il devra lutter jusqu’au bout. Tout cela à… 24 points du rival brugeois.

" Il est évident qu’on n’est pas à la place que l’on souhaite, mais vu le budget global qu’on a investi pour les transferts (NDLA : 4 millions d’euros), j’estime qu’on a bien travaillé " avance Donvil. " Je ne me mêle pas des décisions sportives, c’est le domaine de Vincent Kompany, du Directeur Sportif Peter Verbeke et du Président Wouter Vandenhaute. Mais je donne le cadre financier. Il est possible, oui, qu’on doive vendre un joueur en fin de saison. Et si vous me demandez si on donnera encore, à l’avenir, un salaire de 3 millions d’euros à un joueur, je vous répondrai qu’en effet, cela ne sera plus possible… Avec les actionnaires, le calme est revenu : nous travaillons main dans la main et l’objectif est commun. Nous avons d’ailleurs atteint les conditions du Financial Fair-Play. Et si nous nous qualifions pour l’Europe, cela remplira plus rapidement les caisses. Si tous les paramètres sont réunis, oui, dans 3 ans Anderlecht peut être à nouveau sain financièrement. Bruges a mis 10 ans pour arriver là où il est aujourd’hui, nous voulons aller plus vite que cela…

On lui demande si le Sporting sera capable de jouer le titre à court terme. " A Anderlecht, on doit toujours viser le plus haut possible. Mais tout peut aller très vite en football : un penalty réussi ou raté, et vos perspectives changent… En tout cas, nous avons choisi le bon chemin : je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons réussir et retrouver notre statut. "